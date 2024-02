Donna trovata con una ferita alla gola in un garage, si cerca un uomo a Bolzano

Aggredita Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni

I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno cercando l’autore della violenta aggressione a Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città, trovata con la gola tagliata ed un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in via Cavour

Il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e in casa c’erano i nipotini della donna, che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d’ingresso dell’appartamento è stata trovata aperta. La donna è stata trovata priva di sensi da un vicino di casa: è in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Pare che la donna sia stata attratta nei garage, qualcuno avrebbe infatti disattivato il contatore dell’energia elettrica.

Gli inquirenti stanno indagando sui rapporti tra Waltraud Kranebitter Auer, 61 anni, accoltellata la scorsa notte nell’area dei garage del condominio in cui abita a Bolzano, ed i suoi famigliari. Pare quindi che la donna, fisioterapista nota e apprezzata in città, conoscesse il suo aggressore. La donna, da quanto trapela, era appena tornata da Monaco, dove era stata assieme ai nipoti. “Lo conosceva senz’altro, ma non posso dire niente. Sanno tutti gli investigatori”, dice una parente raggiunta al telefono dall’ANSA.

Waltraud Kranebitter Auer è ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Bolzano. La donna, pur essendo sedata, non sarebbe in pericolo di vita.

