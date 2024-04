Addio a Feliciana, è stata la donna più alta del mondo

Maria Feliciana dos Santos, alta 2,25 metri, riconosciuta come una delle donne più alte del mondo, è morta all’età di 77 anni

La notizia, riferiscono i media brasiliani, è stata confermata dai famigliari. La donna da alcuni giorni era ricoverata in un ospedale privato di Aracaju, dove le era stata diagnosticata una polmonite ed è deceduta a causa di complicazioni cardiache. Nata ad Amparo do São Francisco, Maria Feliciana ha girato diverse città esibendosi nei circhi. Negli anni Sessanta vinse il titolo di “Regina dell’altezza” in un concorso indetto dal programma Hora da Buzina.

La brasiliana nel Guinness dei record tra le donne più alte del mondo aveva raggiunto l’altezza dei 2,25 metri da giovane, ma, con il passare degli anni, la donna si era rimpicciolita, dopo l’incredibile periodo di crescita della tarda adolescenza. Negli ultimi tempi soffriva di problemi di salute, che ne avevano compromesso la mobilità. In un’intervista al Portale Infonet del febbraio del 2020, ricordò la sua storia e, soprattutto, il periodo di fama nazionale, quando era stata scoperta, prima, come la donna più alta del Brasile e, poi, del mondo.

Redazione Tgcom24.Mediaset