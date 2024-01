Quanto costa la Fiat Topolino Dolcevita, quella aperta

PUBBLICITA

Al via gli ordini della Fiat Topolino Dolcevita, la versione aperta con i cordoni nautici al posto delle portiere. Prezzi e optional

Si aprono oggi in Italia gli ordini della Fiat Topolino in versione aperta Dolcevita e il prezzo base di listino è uguale a quello della variante chiusa: 9.890 euro.

Questo significa che è già possibile ordinare la nuova Topolino Dolcevita sullo Store di Fiat, aggiungerla al carrello con un deposito di 300 euro per il pagamento in contanti e monitorare poi tutte le fasi dell’ordine fino all’eventuale consegna a domicilio.

Fino a 75 km di autonomia, senza portiere

La Fiat Topolino Dolcevita, che è omologata come quadriciclo leggero elettrico ed è quindi guidabile dai 14 anni con patentino, ha una lunghezza di appena 2,53 metri, una velocità massima di 45 km/h e una batteria da 5,4 kWh che promette un’autonomia fino a 75 km con un “pieno”.

Come la versione chiusa, anche la Dolcevita ha due sedili disallineati, diversi vani portabagli (per 63 litri di spazio di carico interno) e un’ampia superficie vetrata che si estende qui grazie all’assenza delle portiere. Queste sono infatti sostituite da due cordoni in stile nautico che aprono l’accesso a bordo sottolineato dai battitacco con logo Dolcevita.

Tra gli optional disponibili presso i concessionari o nello Store Fiat online ci sono una borsa portaoggetti, un ventilatore USB, l’altoparlante Bluetooth, la borraccia termica e due coprisedili che possono trasformarsi in teli da mare. Tutti rigorosamente in tinta Verde Vita.

Incentivi statali e leasing da 39 euro al mese

Anche la Fiat Topolino Dolcevita gode degli incentivi statali 2024, con un contributo senza rottamazione di 2.346,32 euro che fa scendere il prezzo di listino dai 9.890 euro ai 7.544 euro.

Chi preferisce il leasing c’è anche la soluzione proposta dalla finanziaria Stellantis Financial Services con un leasing a 48 mesi per la Fiat Topolino Dolcevita, un acconto di 2.582 euro e un canone mensile di 39 euro (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,63%).

Tutto sulla nuova Topolino

di Fabio Gemelli