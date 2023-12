Incassi, Cortellesi resta in vetta e vola verso i 30 milioni

PUBBLICITA

Debutta secondo Prendi il volo, quarto Allen. Box office +3%

C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, si conferma l’evento dell’anno e resta in vetta al botteghino del fine settimana, raccogliendo 1.552.745 euro e veleggiando ormai verso i 30 milioni di incasso (29.545.179 euro), stando ai dati Cinetel.

PUBBLICITA

Debutto a sorpresa in seconda posizione per Prendi il volo, il nuovo film animato di Benjamin Renner (Ernest & Celestine), protagonista un gruppo di anatre che soffre la diversità di vedute tra il pigro capofamiglia Mack e l’avventurosa mamma Pam, con 1.666.320 euro in quattro giorni di programmazione.

Scivola in terza posizione Napoleon, il kolossal storico di Ridley Scott, che mette in cascina altri 1.179.727 euro, superando il tetto dei 7 milioni complessivi (7.103.687).

Esordio in quarta posizione per il nuovo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna, con 1 milione di euro nel weekend (1.137.034 in cinque giorni nelle sale), seguito da Cento Domeniche di Antonio Albanese (382.262 euro nel fine settimana, per un bottino complessivo di 1.662.966 euro).

Perde tre posizioni ed è sesto Hunger Games – La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, che deve accontentarsi di 378.749 euro (5.418.490 euro il totale).

In settima posizione un’altra new entry nella top ten della settimana: Improvvisamente a Natale mi sposo, la commedia di Francesco Patierno con Diego Abatantuono a capitanare la saga familiare nel sequel di Improvvisamente Natale, con poco più di 300mila euro (299.441 nel weekend, 314.045 in cinque giorni nelle sale). Chiudono la top ten La guerra dei nonni, la commedia di Gianluca Ansanelli con Vincenzo Salemme e Max Tortora, ottava con 237.439 euro (603.307 complessivi), Diabolik – Chi sei? dei Manetti, in nona posizione (222.507 euro nel weekend, 635.093 totali) e Palazzina Laf di Michele Riondino (rispettivamente con 166.203 e 421.477 euro).

Nel complesso, box office in crescita, a quota 7.663.500 euro (+3% rispetto allo scorso fine settimana, quando aveva raggiunto i 7.420.287 euro). Netto il segno più anche rispetto a un anno fa (+72.09%), quando il botteghino aveva raccolto 4.461.060 euro.

Red Ansa