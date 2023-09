PUBBLICITA

La presidente di Fininvest attacca all’assemblea di Confindustria: «Ho apprezzato molte mosse del governo, ma non questa». Le aziende? «Avanti come voleva nostro padre»

PUBBLICITA

di Claudia Bozza

«Ho apprezzato molte mosse del governo Meloni ma tra queste non c’è la tassa sugli extraprofitti delle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sul merito e sul metodo. Non mi piace il termine extraprofitti: lo trovo fuorviante e demagogico».