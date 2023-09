Torna l'offerta del tasso di rendimento del 4% di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum praticamente a zero spese. Vediamo i dettagli

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto più in del momento: con la nuova promo, scegliere questo conto vuol dire avere zero canone per il primo anno (e poi azzerabile), prelievi e bonifici gratuiti e diversi vantaggi.

E per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, c’è anche un tasso d’interesse del 4% per 6 mesi. È una promo top che ti permette di fare un investimento breve ma con un tasso di interesse alto, se hai un po’ di soldi extra.

Se investi 10.000 euro, puoi ottenere 147 euro di interessi netti in soli 6 mesi. E così, il tuo patrimonio cresce mentre aspetti altre occasioni di investimento a lungo termine.

Per aprire il conto corrente, basta seguire una procedura online molto facile. E puoi anche autenticarti con SPID.

L’offerta di Banca Mediolanum? Un conto con interessi del 4% e zero spese

Con Banca Mediolanum e SelfyConto puoi avere un conto corrente con canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e poi azzerabile.

Se sei sotto 30, il canone è sempre azzerato, mentre se sei over 30 puoi azzerarlo rispettando una delle condizioni della banca (tipo fare almeno 48 operazioni di compravendita titoli, richiedere un prestito o un mutuo o avere un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro).

In più, hai una carta di debito gratuita con prelievi gratis in tutta l’area euro, che puoi usare con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Hai anche bonifici gratis e la possibilità di richiedere una carta di credito con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro. E per i primi 6 mesi hai interessi al 4%, quindi se investi 10.000 euro ottieni 147 euro di interessi netti.

L’apertura è resa più semplice grazie alla possibilità di usare il tuo SPID. Basta dedicare alcuni minuti per completare l’intera procedura e iniziare a usare il conto.

