Il Tar obbliga la scuola a garantire il sostegno pieno per un alunno disabile: piano per il bambino di 12 ore a settimana, ma ne servono il doppio

I genitori di un bambino hanno avuto ragione dai giudici: “Bisogna garantire al ragazzo integrazione e studio”

Hanno dovuto chiedere aiuto ai giudici — e si sono visti dare ragione — i genitori di un bambino con grave disabilità che in una scuola materna in provincia di Pavia avevano ottenuto la presenza di un insegnante di sostegno in classe per sole dodici ore e mezzo a settimana invece del doppio, come in realtà era necessario vista la condizione del figlio.

di Rosario Di Raimondo

Red Repubblica Milano