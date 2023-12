PUBBLICITA

Con riferimento al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione alunni con disabilità dell’anno scolastico in corso, l’Amministrazione Comunale, per ragioni essenzialmente legate ad un consistente incremento dei casi di alunni certificati dall’ASL e ad una oggettiva carenza di risorse finanziarie commisurate alle nuove esigenze, si è vista purtroppo costretta a procedere ad una minima rimodulazione delle ore offerte al fine di adeguare il servizio all’importo del contratto in essere con la Cooperativa Sociale Aldia di Pavia, avendo sin d’ora utilizzato tutti gli strumenti giuridici a disposizione per le possibili integrazioni contrattuali al fine di poter garantire il servizio a tutti gli alunni coinvolti.

Si è proceduto quindi a ridurre di un’ora il monte ore settimanale di alcuni interventi, salvo i casi valutati con il Consorzio Ovest Solidale e con le singole Istituzioni Scolastiche, dove le ore sono state mantenute in relazione alla particolare disabilità dei minori.

Vista la delicatezza del servizio in oggetto e le richieste pervenute da parte delle famiglie, considerata l’approvazione del Bilancio 2024 nei tempi ordinari previsti dalla normativa, l’Amministrazione ha individuato una possibile soluzione tesa a ripristinare il complesso delle ore precedentemente fornite fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Pertanto, a partire dal prossimo 8 gennaio 2024, il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione alunni con disabilità riprenderà in maniera regolare e continuativa, ripristinando l’ora inizialmente soppressa per alcuni alunni, sulla base della calendarizzazione già a suo tempo concordata coi gli Istituti Comprensivi e la Cooperativa Sociale Aldia.

IL SINDACO

Dott. Andrea TRAGAIOLI

Redazione Comune di Rivoli