Celebrità come Joaquin Phoenix e Billie Eilish sostengono Veganuary: il movimento per un gennaio vegano

Veganuary: l’iniziativa che sta conquistando il mondo

L’iniziativa Veganuary, promossa in Italia dall’organizzazione per i diritti animali Essere Animali, sta guadagnando sempre più popolarità a livello globale. Celebrità come Joaquin Phoenix, Evanna Lynch e Peter Egan si sono uniti come testimonial per sostenere questa campagna che invita le persone a provare un’ alimentazione vegetale per tutto il mese di gennaio.

Da quando è stata lanciata 10 anni fa, Veganuary ha attirato milioni di persone provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. Motivati da ragioni legate all’ambiente, agli animali o alla salute, queste persone hanno deciso di ridurre o eliminare carne, pesce e derivati per almeno un mese all’anno. Ciò che è iniziato come un semplice tavolo da cucina nello Yorkshire è diventato un vero e proprio fenomeno globale. Solo nel gennaio 2023, oltre 700mila persone in tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa, e si prevede che il numero aumenterà ancora nel 2024.

Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali, sottolinea l’importanza di Veganuary nel sensibilizzare le persone sull’impatto dei sistemi alimentari sul pianeta, sulla salute e sulla vita degli animali. “Scegliere un’ alimentazione a base vegetale non significa isolarsi o fare rinunce”, afferma Ferretti. “Veganuary dimostra al meglio che è possibile creare un senso di comunità e offrire un’ampia varietà di piatti deliziosi che si possono preparare mangiando vegetale”.

Anche in Italia, molti influencer e content creator sosterranno l’iniziativa. Il duo Di Pazza, seguito da oltre 130mila persone, condividerà ricette vegetali adatte a tutti i gusti. Charley e Anna, proprietari di un rifugio per animali e di un agriturismo, con oltre 400mila follower, offriranno il loro supporto. Mrs Veggy, con oltre 175mila persone conquistate dalle sue ricette veg e spesso senza glutine, sarà presente con le sue creazioni. Infine, Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione e co-fondatrice dell’app Planter, parteciperà all’iniziativa fornendo consigli e video speciali.

Una novità di quest’anno è un ricettario speciale riservato esclusivamente a coloro che si iscrivono a Veganuary. Questo ricettario raccoglie le ricette preferite di diverse personalità del mondo dello sport, della musica, del giornalismo e dei creator che hanno abbracciato uno stile di vita vegano o vegan friendly. Tra questi ci sono Florencia Di Stefano-Abichain, Rosita Celentano, il duo comico Le Coliche, la giornalista Roberta Ferrari e sua figlia Iris Ferrari, e molti altri.

Veganuary sta dimostrando che un’ alimentazione a base vegetale può essere gustosa, varia e accessibile a tutti. Con il supporto di celebrità e influencer di tutto il mondo, questa iniziativa continua a crescere e a ispirare sempre più persone a fare scelte alimentari consapevoli. Se vuoi provare un’ alimentazione vegetale, Veganuary potrebbe essere l’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con uno stile di vita più sostenibile e compassionevole

Redazione Occhioche.it