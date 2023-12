Roccasecca, visita guidata del Borgo Castello anche nella lingua dei segni

PUBBLICITA

Un evento particolare per il Natale delle Meraviglie di Roccasecca. Dopo l’annullamento delle manifestazioni per il lutto che ha colpito la comunità, riprendono gli appuntamenti con una giornata dal titolo, “Natale in LiS” in collaborazione con l’associazione Multicamente.



Nella mattinata del 28 dicembre è prevista la visita guidata del borgo Castello e dei presepi a cura di Angelo Ciampa. Nel pomeriggio, poi, si terranno laboratori didattici presso la Biblioteca comunale.

“Una giornata che abbiamo pensato come un evento di promozione, di condivisione e di socialità – ha dichiarato il sindaco Sacco – attraverso il coinvolgimento dell’associazione Multicamente e delle operatori esperte nel linguaggio dei segni, faremo in modo che le nostre bellezze possano essere a disposizione veramente di tutti”.

Redazione La Provincia Frosinone