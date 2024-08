Londra, Banksy non si ferma: un rinoceronte è l’ottavo animale ad arricchire il “London Zoo”

A Westmore Street, nel sud est di Londra, è apparsa lunedì l’ottava opera dell’artista britannico Banksy, che da giorni sta riempiendo le strade della capitale con un ciclo di murales a tema animale. Il loro significato nascosto, a dispetto di tutte le teorie, è in realtà molto più semplice

È un rinoceronte l’ultima opera del London Zoo dell’artista britannico Banksy, che da otto giorni sta riempiendo di immagini di animali le strade della capitale, una al giorno.

L’ottavo murales è apparso puntuale sul profilo Instagram del writer alle 13 e raffigura un grosso rinoceronte eccitato che monta una Nissan Micra grigia parcheggiata e impolverata, con un cono stradale sul cofano che ricorda quello dell’animale. L’opera è apparsa su Westmore Street a Charlton, nel sud est di Londra.

L’ottava opera di Banksy

Il London Zoo di Banksy

Da lunedì scorso, l’artista anonimo Banksy sta disseminando disegni in bianco e nero (in stile stencil monocromo) dei più svariati animali per le strade della capitale britannica. Uno al giorno, come una sorta di romanzo a puntate.

Ogni opera è stata poi pubblicata sempre allo stesso orario nel profilo Instagram dell’artista, tanto da diventare un appuntamento quotidiano atteso da molti per scoprire quale sarebbe stato il nuovo animale. In quasi tutti gli scatti postati sono presenti dei passanti intenti nelle loro attività e ignari del murales alle loro spalle.

Il primo animale ad apparire è stato uno stambecco, in bilico su un dirupo a Kew Bridge, seguito dalle teste di due elefanti all’interno di due finestre di Chelsea con le proboscidi che si sfiorano.

In ordine di apparizione, poi, sono state disegnate tre scimmiette che dondolano sotto un ponte della ferrovie a Brick Lane, un lupo che ulula alla luna su un antenna satellitare a Peckham, due pellicani che mangiano pesci sull’insegna di un pub a Walthamstow e un gatto nero che si stiracchia a Cricklewood.

Prima del rinoceronte, l’artista aveva disegnato un banco di pesci, probabilmente piranha, sulle pareti di una garitta della polizia in disuso su Ludgate Hill.

Tuttavia, non tutte le opere sono ancora visibili. La parabola con il lupo, infatti, è stata rubata dopo poche ore da due uomini incappucciati, mentre altre come gli elefanti, il gatto e i pesci sono state vandalizzate o rimosse per “motivi di sicurezza”.

L’opera del gatto nero di Banksy è stata rimossa dalla polizia Jordan Reynolds/AP

Che significato hanno questi murales?

In molti si sono interrogati sul significato di questo ciclo di opere e sono emerse le ipotesi più varie, tra le quali la Creazione. Ad accomunare quasi tutte le opere, però, ci sarebbe l’indifferenza dei passanti.

Sicuramente la scelta del tema animale è vicina agli interessi ecologisti più volte sostenuti dallo street artist, ma la Pest Control Office, la società di Banksy che si occupa di autenticare le sue opere, ha dichiarato che la spiegazione è molto più semplice e legata all’attualità. Le opere, infatti, servono a distrarre e rallegrare gli abitanti di Londra in un momento in cui il Paese sta affrontando una violenta ondata di proteste anti immigrazione dopo l’accoltellamento di tre bambine a Southport.

«La speranza di Banksy, a quanto si apprende, è che queste opere rallegrino le persone con un attimo di divertimento inaspettato, e che sottolineino delicatamente il talento umano per la creatività, invece che per la distruzione e la negatività», scrive il Guardian che ha parlato con la società.

Banksy è sensibile ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione, tanto da promuoverli non solo tramite la sua arte, ma anche con azioni concrete come il finanziamento di una nave che soccorre i migranti nel Mediterraneo.

Redazione EuroNews