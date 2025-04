Viaggi, utenti con disabilità impossibilitati a prenotare a causa dei siti web inaccessibili

Le imprese di viaggio perdono milioni di entrate perché i loro siti web sono quasi impossibili da usare per diverse persone portatrici di handicap.

L’accessibilità negli ambienti online è stata valutata da due importanti operatori: WebAim, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di migliorare l’esperienza web per gli utenti disabili, e AudioEye, una società specializzata nell’accessibilità digitale.

Entrambi i rapporti citano i siti web di viaggi come alcuni dei peggiori in termini di accessibilità.

L’accessibilità dei siti web per le persone con disabilità

Il rapporto “Million” di WebAim ha valutato l’accessibilità di un milione di siti web e ha rilevato che, nel complesso, i siti web di viaggi presentano quasi 60 errori nella loro homepage, con un aumento del 17 per cento rispetto all’anno precedente.

Anche l’indice di accessibilità digitale di AudioEye ha individuato dei problemi, con scarso contrasto di colori, link vaghi e moduli inaccessibili citati come gli errori più comuni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) afferma che una persona su sei della popolazione mondiale vive con una qualche forma di disabilità. Almeno 2,2 miliardi di persone hanno una disabilità visiva, e si stima che quasi 400 milioni di persone abbiano una grave difficoltà visiva. Si stima che 43 milioni di persone siano registrate come non vedenti.

“Con circa il 20 per cento della popolazione che dichiara di essere disabile, ignorare le barriere di accessibilità può avere un impatto negativo su una vasta popolazione di potenziali clienti e visitatori del sito”, ha spiegato a Euronews Travel Jared Smith, direttore esecutivo di WebAim.

Sono state condotte molte ricerche sul valore della ristorazione per i viaggiatori disabili. Nel Regno Unito, si stima che il potere di spesa delle persone con disabilità, noto come “purple pound”, supererà i 50 miliardi di sterline (58 euro) nel 2025.

“L’accessibilità del web non è solo la cosa giusta da fare, ma è anche richiesta dalla legge”, ha osservato Smith. “Poiché la maggior parte dei siti web di viaggio presenta notevoli barriere di accessibilità, gli utenti con disabilità dedicheranno tempo e denaro ai siti che hanno affrontato i problemi di accessibilità”.

I migliori e peggiori siti web di viaggio per l’accessibilità

Booking.com è il sito di viaggi più visitato al mondo, con oltre 500 milioni di visite mensili. Eppure si è classificato al 712.074° posto su un milione di siti web valutati, di gran lunga il più basso di tutte le principali compagnie di viaggio. Booking.com non ha risposto a una richiesta di commento.

Airbnb e Trip.com sono arrivati circa a metà classifica, mentre Agoda si è classificata al 377.532° posto. Tra le compagnie di viaggio che hanno ottenuto i risultati migliori figurano Uber, che si è piazzato poco sopra l’8.000° posto, e Skyscanner, che ha raggiunto il 1.113° posto.

Per la maggior parte degli errori rilevati, il problema più comune è stato il testo a basso contrasto, rilevato nel 79,1 per cento delle homepage controllate. L’assenza di “testo alternativo” sulle immagini, una frase che descrive il contenuto dell’immagine, ha rappresentato un problema per più della metà dei siti web.

Altri problemi comuni sono stati la mancanza di etichette per gli input dei moduli, i link vuoti e i pulsanti vuoti, tutti elementi che possono rendere difficile la comprensione del contenuto da parte di una persona ipovedente.

Una ricerca di AudioEye ha rilevato che il 41 per cento dei siti web di viaggi e ospitalità rendeva difficile la navigazione, la ricerca di informazioni e le prenotazioni per gli utenti che utilizzano solo la tastiera. Il rapporto ha anche rilevato che i problemi di contrasto dei colori erano più elevati nel settore dei viaggi e dell’ospitalità in tutti i segmenti di attività.

Per gli utenti ipovedenti è quasi impossibile prenotare viaggi online

Lucy Edwards ha perso la vista dall’occhio destro all’età di undici anni a causa di una malattia genetica. Ha perso il resto della vista a 17 anni. Oggi è una premiata presentatrice, autrice e attivista per la disabilità, impegnata nell’inclusione in tutti i settori.

“I siti web di viaggio sono quasi sempre inaccessibili”, ha raccontato Lucy a Euronews Travel. “Le immagini non sono descritte dal testo, quindi mi affido ai miei amici, alla mia famiglia e a Marito per descrivermi le belle scene”.

Ma non sono solo le belle immagini di viaggio che le persone come Lucy si perdono. I problemi sorgono quando si tratta di prenotare il viaggio, quando i siti web non sono formattati per una lettura accessibile.

Lucy descrive l’esperienza di prenotare un viaggio online come “frustrante” Lucy Edwards

“È così raro che riesca a prenotare una vacanza in modo indipendente”, ha detto Lucy. “Ho sempre paura di prenotare qualcosa di sbagliato perché ci sono così tanti pop-up che disabilitano il mio screen reader”.

I lettori di schermo sono software che convertono il testo visualizzato sullo schermo del computer in voce o, in alcuni casi, in Braille. Si tratta di una tecnologia fondamentale per consentire agli utenti con disabilità visive o di apprendimento di accedere e interagire con i contenuti digitali.

“I siti web nel complesso non sono adatti agli utenti di screen reader”, ha spiegato Lucy. “Come persona non vedente, mi sento frustrata ogni giorno quando navigo sul web”.

La legge sta cambiando per quanto riguarda l’accessibilità dei siti web

L’Atto europeo sull’accessibilità (Aea) entrerà in vigore il 28 giugno di quest’anno. Stabilisce gli standard in tutti gli Stati membri dell’Ue, con l’obiettivo di rimuovere le barriere e garantire che le persone con disabilità possano partecipare pienamente alla società.

Sebbene l’Aea si applichi a più di un sito web, una componente fondamentale è quella di rendere accessibili a tutti i siti web che operano nell’Ue. Tutte le aziende con sede nell’Ue o che svolgono attività commerciali all’interno dell’Ue con almeno dieci dipendenti e un fatturato di oltre due milioni di euro dovranno adeguarsi.

In particolare, la legge richiede che tutti i siti web siano percepibili, operabili, comprensibili e solidi per ogni utente. Come requisito minimo utilizza gli standard definiti dalle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web, comunemente chiamate Wcag.

Nella sua forma più elementare di implementazione, le Wcag richiedono caratteri leggibili con schemi di colori ad alto contrasto, una navigazione chiara con link descrittivi, l’inclusione di testo alternativo per tutte le immagini e le didascalie dei video e la garanzia che tutti gli elementi interattivi siano accessibili da tastiera.

Le aziende che non rispettano le norme possono incorrere in multe e azioni legali, nell’esclusione dalle attività di approvvigionamento e in una pubblicità negativa. “Nel complesso l’esperienza (web) mi ha lasciato in lacrime”, ha confidato Lucy a Euronews Travel. “Sono così fortunata ad avere un aiuto visivo, ma non dovrebbe essere così”.

È chiaro che l’Ue è d’accordo con questo punto di vista ed è pronta a rendere la situazione scomoda per le imprese non conformi. A poche settimane dall’entrata in vigore del See, è giunto il momento per le imprese di viaggio di fare un salto di qualità e rendere la pianificazione, la prenotazione e l’esperienza di viaggio un’esperienza alla portata di tutti.