L’immobile confiscato alla criminalità è destinato al centro “Dopo di noi”

“In questi giorni, nel corso dei sopralluoghi volti a consegnare all’ASP Asilo Savoia l’immobile confiscato di Via Braies all’Infernetto, per potervi realizzare un centro per il ‘Dopo di noi’, progetto curato in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e Asilo Savoia a valere sui fondi PNRR, abbiamo constatato l’occupazione abusiva della villetta.

“Sulla vicenda, il X Gruppo Mare della Polizia Locale ha svolto le dovute indagini per assumere, con il coinvolgimento della Magistratura, le decisioni conseguenti. Inoltre, in considerazione dello stato in cui abbiamo trovato l’immobile, abbiamo motivo di sospettare che non si tratti di una occupazione dettata da una grave situazione di fragilità e, pertanto, è nostra intenzione procedere con fermezza al fine di recuperare prontamente il bene confiscato, per destinarlo a servizi sociali a beneficio della collettività.

“Il Municipio Roma X continuerà, quindi, il percorso avviato nel 2021 di concerto con Roma Capitale, Prefettura e Agenzia Nazionale Beni Confiscati per l’acquisizione e la restituzione ai cittadini di quegli immobili che sono il frutto delle attività criminali e mafiose”.

Così dichiarano, in una nota comune, il Presidente del Municipio Roma X Mario Falconi (nella foto) e gli Assessori al Sociale e al Patrimonio, Denise Lancia e Guglielmo Calcerano.

La villa di via Braies all’Infernetto, già confiscata alla criminalità organizzata, è destinata alla realizzazione di un centro per il “Dopo di noi” che, con la Legge 112/2016, una delle più avanzate d’Europa, vuole garantire specifiche tutele alle persone, in particolare minori, con gravi disabilità, soprattutto quando viene a mancare il sostegno familiare. (Com/Red/ Dire)

