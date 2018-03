Si è svolta presso la filale di UniCredit di Bagnolo Piemonte la consegna di un contributo di 5.000 euro da parte dell’istituto bancario alla locale Croce Verde.

Comunicato stampa Anpas -Unicredit sostiene l’attivita di Croce Verde Bagnolo

Il contributo sarà destinato in parte alla formazione dei volontari e in parte all’acquisto di defibrillatori e strumentazione per il soccorso.

In questi anni con regolarità UniCredit ha realizzato numerose iniziative in ambito sociale sul territorio e altre sono già in programma. Questo contributo, è stato reso possibile grazie a UniCreditCard Flexia Classic E (“carta Etica”), la carta di credito flessibile che, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, permette di contribuire a iniziative solidali ad ogni utilizzo. Grazie al suo particolare meccanismo, una percentuale di ogni spesa effettuata con la carta va ad alimentare un fondo di beneficienza, il Fondo Carta Etica e per il territorio del Cuneese stiamo parlando di quasi centoventi mila euro erogati in cinque anni.

Il presidente della Croce Verde Stefano Pasian, soddisfatto dell’esito dell’iniziativa, afferma: «Con Carta Etica UniCredit ha creato un collegamento tra le organizzazioni no profit presenti e tutti i cittadini che vogliono aiutare il settore del volontariato. Siamo grati per questo dono e ringraziamo UniCredit per la sensibilità dimostrata e la vicinanza al nostro territorio. Sicuramente questo contributo è importante per la nostra Associazione e sarà destinato in parte alla formazione e in parte all’acquisto di defibrillatori e strumentazione per il soccorso. Per rendere più significativa questo intervento abbiamo deciso di mettere a disposizione un defibrillatore a favore di tutta la popolazione bagnolese. La vicinanza degli istituti di credito ci permette di operare nel nostro settore in aiuto della collettività e delle fasce più deboli per questo motivo ringraziamo chi ha donato e chi, come UniCredit, ci sostiene e crede nell’importanza del ruolo del volontariato sul territorio».

Anche i privati che vogliono sostenere l’organizzazione e contribuire alla sua attività, possono effettuare un bonifico, gratuito presso tutte le Agenzie UniCredit, al seguente Iban: IT 06 Y 02008 45950 000104604499 UNICREDIT Bagnolo Piemonte.

Grugliasco (To), 29 marzo 2018

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it