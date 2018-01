La Croce Bianca di Ceva organizza un nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Ceva, associata Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), ha in programma un nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori che inizierà l’8 gennaio 2018 dalle ore 20.30, con una serata informativa.

Comunicato stampa Anpas – Croce Bianca Ceva – Corso volontari soccorritori

Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione a Ceva in via della Repubblica, 11. I Volontari dell’Associazione invitano, tutti coloro che hanno la possibilità di dedicare parte del loro tempo agli altri, a entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Ceva. Il corso per volontari soccorritori in ambulanza è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte. L’impegno richiesto è di una o due sere a settimana, con possibilità di recupero.

Il corso è diviso in una parte teorica di 50 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto di affiancamento a personale più esperto.

Il presidente della Croce Bianca Ceva, Filippo Dapino: «Il volontario soccorritore con un’adeguata formazione e conseguente certificazione della Regione Piemonte deve essere capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema Emergenza Sanitaria 118 Regione Piemonte; gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro sul luogo e durante il trasferimento; valutare le condizioni di un soggetto bisognoso di soccorso sanitario secondo i codici protocollati; prestare l’assistenza di primo soccorso sul luogo e durante il trasferimento verso la struttura sanitaria competente. La Croce Bianca Ceva invita quindi i cittadini interessati a imparare queste tecniche di primo soccorso e con la possibilità di donare parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri, a partecipare alla serata di presentazione del corso dell’8 gennaio».

La Croce Bianca può contare sulla collaborazione di circa cinquanta volontari, nove dipendenti ed una segretaria. Volontari e dipendenti lavorano insieme ogni giorno affinché tutti i servizi dal 118 al trasporto pazienti, alle assistenze alle manifestazioni, siano svolti sempre al meglio.

Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto oltre 7mila servizi con una percorrenza di circa 332mila chilometri. Il parco automezzi è composto da otto autoambulanze e un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autoveicoli per servizi socio sanitari.

Per informazioni e adesioni: Associazione Croce Bianca di Ceva – tel. 0174701566 email. cbceva@libero.it Nadia 3346891253 – Daniele 3401538981 – Alessio 3401511314.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 3 gennaio 2018

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it