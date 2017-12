Iniziative di fine anno della Croce Verde Bagnolo Piemonte

La Croce Verde Bagnolo Piemonte sarà presente con un proprio stand all’evento “Natale col cuore” che si terrà domenica 17 dicembre in piazza San Pietro a Bagnolo.

Comunicato stampa Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Bagnolo Piemonte – Iniziative di fine anno

I volontari della Croce Verde presenteranno ai cittadini i propri servizi a favore della collettività e il nuovo corso gratuito per volontari soccorritori che inizierà il 15 gennaio. I volontari svolgeranno anche delle dimostrazioni di primo soccorso sanitario e distribuiranno i calendari del 2018 a fronte di un’offerta a sostegno delle attività della Pubblica Assistenza di Bagnolo.

Inoltre, in occasione di “Natale col cuore”, il 17 dicembre in piazza San Pietro, la Croce Verde Bagnolo inaugurerà il nuovo automezzo dedicato ai servizi socio sanitari

Stefano Pasian, presidente Croce Verde Bagnolo: «In questo periodo prenatalizio i nostri volontari, in particolar modo il gruppo giovani e i ragazzi in servizio civile, saranno impegnati in diverse iniziative al fine di promuovere il volontariato e la cultura del primo soccorso. Saremo presenti a “Natale col cuore” e incontreremo nei prossimi giorni gli allievi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo Beppe Fenoglio di Bagnolo, e le loro famiglie, per gli auguri di Natale. La Croce Verde di Bagnolo Piemonte cerca sempre nuovi volontari, invitiamo quindi a partecipare numerosi alle nostre iniziative e alla serata informativa sul nuovo corso soccorritori del 15 gennaio. Ricordiamo che il corso è gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale per l’abilitazione a svolgere con competenza e professionalità i servizi a mezzo ambulanza».

I cittadini interessati a svolgere attività di volontariato all’interno della Pubblica Assistenza Anpas possono contattare la Croce Verde Bagnolo Piemonte al numero 0175/392966, e-mail bagnoloverde@virgilio.it

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 132 volontari, di cui 40 donne, grazie ai quali svolge circa 2.200 servizi annui con una percorrenza di 134mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 6 dicembre 2017

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it