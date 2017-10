La Mole si illumina dei colori della solidarietà e omaggia i 110 anni di Croce Verde Torino

Una vita passata a rendersi utile e ad aiutare gli altri, quella di Francesco Daniele, volontario in Croce Verde Torino da 50 anni, e quelle di Rocco Galetto, Teresio Merlo e Riccardo Carosso premiati, domenica 8 ottobre, al Teatro Alfieri di Torino per i loro 60 anni di volontariato nella Verde.

La Croce Verde Torino ha celebrato al Teatro Alfieri il suo 110° anniversario di fondazione omaggiando i propri volontari con i riconoscimenti per gli anni di servizio in pubblica assistenza, premiando le diverse squadre di soccorritori e le sezioni del torinese. Presenti alla cerimonia anche la sindaca di Torino Chiara Appendino, il presidente della Regione Sergio Chiamparino e il presidente di Anpas Piemonte Andrea Bonizzoli. A preannunciare l’evento dei 110 anni di Croce Verde Torino è stata, nella notte del 7 ottobre, la Mole Antonelliana illuminata con il simbolo della Croce Verde Torino, visibile da tutta la Città.

Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre milletrecento, organizzati in squadre notturne e diurne che affiancano gli oltre 70 dipendenti, senza dimenticare la squadra di montagna, attiva da novant’anni per il soccorso sulle piste da sci. Volontari da 110 e lode, come riportato nel logo ufficiale creato per l’occasione dallo studio Armando Testa. A dare il massimo dei voti alla Croce Verde sono i cittadini di Torino e dei Comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale, ai quali la Verde presta da sempre aiuto e soccorso con professionalità e dedizione, contribuendo al servizio di emergenza 118 e svolgendo, complessivamente, 78mila servizi solo nell’ultimo anno.

Mario Paolo Moiso, vicepresidente Croce Verde Torino: «Centodieci anni di Croce Verde Torino in un momento di grandi cambiamenti normativi e di scenario che affronteremo con grande professionalità e grande impegno. Il volontariato è sempre centrale, una importante risorsa per questa città e il nostro territorio. Tantissimi volontari in Croce Verde, molti giovani che si impegnano per gli altri e con gli altri. Invitiamo tutti ancora sabato 21 e domenica 22 ottobre alla giornata di porte aperte in Croce Verde. Terremo visite guidate della sede di via Dorè 4 a Torino con informazioni sulle attività dell’associazione, sulla chiamata di emergenza e sui servizi di tipo socio sanitario offerti alla cittadinanza. Avremo in esposizione attrezzature mediche d’epoca messe a disposizione dal professor Marco Galloni, direttore scientifico e vicepresidente Astut Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino, che ringraziamo».

Al Teatro Alfieri è stata inoltre presentata l’iniziativa a premi indirizzata agli alunni delle scuole elementari di Torino, dalla prima alla quarta classe, con disegni sul tema “Croce Verde Torino 1907-2017 – Ieri, Oggi e Domani” e consegnati i riconoscimenti agli studenti vincitori. Infine, si è assistito alla proiezione di filmati realizzati dai volontari del Gruppo Giovani Croce Verde Torino.

La Croce Verde Torino aderente all’Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze grazie ai suoi 1.356 volontari e 76 dipendenti effettua oltre 78mila servizi annui. Si tratta di trasporti in emergenza urgenza 118, prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive con una percorrenza di circa 1.280.000 chilometri. La Croce Verde Torino conta cinque sedi operative distaccate nei comuni di Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro Torinese e Venaria Reale, dispone di 53 ambulanze, 3 mezzi attrezzati al trasporto disabili e 28 autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile. Dal 1907 insieme ai cittadini nello spirito di “Ci siamo sempre … Incontriamoci mai”.

Grugliasco (To), 9 ottobre 2017

