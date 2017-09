Entra in servizio il nuovo automezzo della Croce Verde Bagnolo

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Bagnolo Piemonte il 10 settembre, nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale, ha inaugurato un nuovo automezzo attrezzato con pedana mobile per consentire il trasporto delle carrozzine delle persone disabili.

Comunicato stampa del Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Bagnolo – Inaugurazione mezzo

Il mezzo, un Fiat Doblò, è stato è stato acquistato grazie all’impegno dei volontari e ai proventi del 5 per mille e verrà utilizzato per i servizi di tipo socio sanitario.

All’inaugurazione erano presenti il consigliere regionale Paolo Allemano, il sindaco di Bagnolo Piemonte Fabio Stefano Bruno Franco, il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Flavio Manavella, i referenti della Centrale unica di risposta 112 di Saluzzo e delle Forze dell’ordine.

Il Consiglio direttivo della Croce Verde Bagnolo Piemonte ha ringraziato la popolazione per il sostegno dato all’associazione attraverso la devoluzione del 5 per mille, le istituzioni locali per la vicinanza e la collaborazione, le altre associazioni e la Banda musicale di Bagnolo per la loro partecipazione e tutti i volontari per il lavoro svolto quotidianamente nella copertura dei servizi.

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 132 volontari, di cui 40 donne, grazie ai quali svolge circa 2.200 servizi annui con una percorrenza di 134mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 14 settembre 2017

Luciana SALATO Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it