Vasc di Caravino diventa maggiorenne e inaugura una nuova ambulanza

I Volontari Assistenza e Soccorso Caravino festeggiano il 18° anniversario di attività e invitano la cittadinanza alla festa che si terrà sabato 22 luglio, con inizio alle ore 16, presso la sede Vasc in via San Solutore 13 a Caravino.

Il programma della giornata prevede alle ore 17 la funzione religiosa nella Chiesa di San Solutore, alle ore 17.50 l’inaugurazione della nuova ambulanza per il soccorso, acquistata grazie all’impegno dei volontari della Pubblica Assistenza Vasc di Caravino. Al termine, si svolgerà la sfilata di volontari e mezzi per le vie del paese. Alle ore 19.30 la cena a buffet offerta dall’Associazione.

La serata proseguirà con la musica di dj Mimi. Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Alpini sezione di Caravino.

Maurizio Corazza, responsabile progetti associativi Vasc: «L’associazione Volontari Assistenza e Soccorso Caravino festeggia i 18 anni di attività e invita alla festa aperta a tutti. Vasc da sempre è costantemente impegnata in uno sviluppo organico e strutturale al fine di rispondere puntualmente ai bisogni crescenti dei cittadini che necessitano di trasporti ordinari o di emergenza 118 e per tutti quei servizi che ci vedono operare in sinergia con le amministrazioni, enti e strutture socio sanitarie del territorio».

Il Vasc – Volontari Assistenza e Soccorso di Caravino, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 88 volontari, di cui 39 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 4mila servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 185mila chilometri percorsi.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 20 luglio 2017

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it