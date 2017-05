Croce Verde Saluzzo in piazza con l’orchidea Unicef per bambini

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Saluzzo, oltre a svolgere i trasporti di emergenza urgenza in ambulanza ed effettuare i servizi ordinari di tipo socio sanitario, è anche molto attiva in ambito sociale portando avanti campagne di prevenzione e solidarietà.

I volontari della Croce Verde Saluzzo hanno infatti aderito all’iniziativa Orchidea Unicef per i bambini e domenica 7 maggio saranno presenti, per l’intera giornata, in corso Italia a Saluzzo per fornire informazioni utili e per distribuire, a fronte di un’offerta, le delicate piantine di orchidea, preziose per i tanti bimbi da aiutare.

I fondi raccolti saranno devoluti a supporto degli obiettivi Unicef finalizzati a garantire la protezione dei bambini dai rischi quali il traffico dei minori, lo sfruttamento, gli abusi, le discriminazioni con attenzione particolare ai bimbi soli e separati dai genitori. Tra gli intenti anche quelli di preservare l’unità familiare e di provvedere ai servizi di base incentivando soprattutto l’accesso all’istruzione.

La campagna Orchidea Unicef per i bambini si svolgerà in contemporanea in oltre 2.100 piazze in tutta Italia. Testimonial, anche per quest’anno, è Lino Banfi, storico Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia. L’Unicef non riceve finanziamenti dalle Nazioni Unite, le risorse a disposizione sono costituite dai contributi volontari dei cittadini, aziende, associazioni e dai fondi stanziati dai governi dei paesi membri dell’Onu.

La Croce Verde di Saluzzo e la delegazione di Sanfront grazie a 300 volontari, 8 dipendenti hanno svolto, nel 2016, circa 14mila servizi con una percorrenza di 460mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 3 maggio 2017

