Croce Verde Saluzzo aderisce alla campagna Fiori d’azzurro

La Croce Verde Saluzzo, pubblica assistenza associata all’Anpas, anche quest’anno aderisce alla campagna Fiori d’azzurro, l’iniziativa di Telefono azzurro a sostegno dei bambini e adolescenti maltrattati e per contrastare ogni forma di abuso.

I volontari della Croce Verde Saluzzo, domenica 23 aprile, saranno presenti in corso Italia a Saluzzo per fornire informazioni utili e per distribuire, a fronte di un’offerta, i fiori. I fondi raccolti verranno devoluti all’intervento in difesa dei bambini vittime anche di bullismo e cyber-bullismo. L’evento si svolge in contemporanea in oltre 2000 piazze italiane. Coltiva il seme del rispetto. Scegli un fiore contro gli abusi è lo slogan della campagna.

In Italia sono tanti i giovani che subiscono violenza fisica e psicologica. Si tratta di un fenomeno molto grave e diffuso per cui l’ascolto e la tempestività di intervento sono fondamentali per aiutare chi lo subisce. Telefono Azzurro ascolta ogni giorno, 24 ore su 24, il dramma delle vittime di abuso attraverso la linea d’ascolto 1.96.96, applicazioni, social network offrendo loro un supporto e un intervento immediato.

La Croce Verde di Saluzzo e la delegazione di Sanfront grazie a 300 volontari, 8 dipendenti hanno svolto, nel 2016, circa 14mila servizi con una percorrenza di 460mila chilometri. L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 18 aprile 2017

