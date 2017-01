La compagnia teatrale della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi presenta la commedia “Paparino”

La compagnia teatrale “Un attore per amico” – gruppo composto da volontari e amici della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi – domenica 15 gennaio, porterà in scena a Torino, al Teatro Sant’Anna di via Brione 40, la divertente commedia di Dino Falconi, “Paparino”. Inizio alle ore 16.

Una commedia brillante strutturata su un canovaccio di intrighi, bugie e colpi ad effetto che ha per protagonista un maldestro e imbroglione scrittore di riviste alle prese con una vita piena di debiti.

Lo spettacolo in tre atti, con la regia di Fiorenzo Bardellotto, è realizzato in collaborazione con l’Unitre di Torino. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

La compagnia teatrale della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi ha debuttato nel 1995 e, nel corso degli anni, si è cimentata con diverse commedie comiche, non dialettali, di autori diversi.

Lo scopo principale del gruppo è promuovere il volontariato di pubblica assistenza anche attraverso il teatro, il divertirsi e lo stare insieme.

Negli intenti della compagnia “Un attore per amico” c’è inoltre la volontà di contribuire, con raccolte fondi, a sostenere le attività della Croce Verde e delle altre associazioni assistenziali, di beneficienza e di soccorso per le quali si esibisce.

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi grazie ai suoi 175 volontari e 12 dipendenti effettua annualmente circa 12mila servizi divisi fra prestazioni convenzionate con le Aziende sanitarie locali, servizi d’istituto, servizi di emergenza 118. Il parco automezzi è composto da nove autoambulanze, due mezzi attrezzati per trasporto disabili e due autoveicoli per servizi socio sanitari e di protezione civile. La percorrenza annua per i servizi resi alla cittadinanza è di circa 400mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Grugliasco (To), 12 gennaio 2017

Luciana SALATO Ufficio Stampa Anpas – Comitato Regionale Piemonte Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599 email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it Sito web: www.anpas.piemonte.it