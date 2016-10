Anpas insieme ad Andos e Lilt per ottobre Rosa a Torino, Rivoli e Novara

In occasione dell’“Ottobre rosa”, mese internazionale per la promozione della prevenzione del tumore al seno, il Comitato di Torino dell’Andos Onlus (Associazione nazionale donne operate al seno) e le pubbliche assistenze Anpas Croce Verde Torino e Croce Verde Rivoli organizzano due giornate volte a diffondere una corretta informazione sul tumore al seno e sull’importanza dei programmi di screening per una diagnosi precoce della malattia.

Sabato 22 ottobre, dalle ore 10 alle 18, in piazza Castello a Torino verrà allestita un’area di accoglienza con uno stand attrezzato, tende da campo e ambulatori con personale competente e adeguatamente formato per consentire, nel rispetto della privacy, colloqui con personale medico specialistico e infermieristico. Saranno presenti, oltre alle volontarie dell’Andos e della Croce Verde Torino, radiologi, chirurghi, oncologi e dietologi.

Domenica 23 ottobre, la giornata della prevenzione del tumore al seno si sposta a Rivoli in piazza Martiri della Libertà dove, come per la manifestazione di Torino, Andos in collaborazione con Croce Verde Rivoli fornirà informazioni sull’importanza di un’adeguata anticipazione diagnostica per una migliore qualità della vita e una più lunga sopravvivenza, grazie a una regolare e costante adesione ai programmi di screening mammografico.

Si terranno consulenze specialistiche sulle modalità d’insorgenza del tumore al seno, sui fattori di rischio e stile di vita (familiarità, abitudini, genetica).

Altra iniziativa legata al mese della prevenzione del tumore al seno è quella organizzata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) in collaborazione con la pubblica assistenza Anpas Novara Soccorso che fornirà assistenza e l’allestimento logistico con tende e attrezzature. La giornata di prevenzione si terrà sabato 22 ottobre, dalle ore 10.30 alle 19, a Novara in piazza Puccini, all’interno della “Lilt for Women – Campagna Nastro Rosa 2016” istituita per fornire informazioni, consulenze, visite senologiche ed esami strumentali gratuiti per la diagnosi precoce del tumore.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.284 volontari (di cui 3.276 donne), 5.756 soci e 377 dipendenti. L’Anpas è ente autorizzato per le adozioni internazionali e molteplici sono i progetti di cooperazione internazionale attivati. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

L’Anpas è uno dei più importanti enti di servizio civile con oltre 2 mila ragazze e ragazzi in servizio civile nazionale. È partecipe attivo del Forum del Terzo Settore e, anche attraverso di esso, interlocutore importante delle Istituzioni a tutti i livelli per le politiche sociali e lo sviluppo del ruolo e della cultura del volontariato.

Grugliasco (To), 19 ottobre 2016

