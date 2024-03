Swisscom acquista il 100% di Vodafone Italia per otto miliardi di euro

L’obiettivo è di integrarla con Fastweb. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità darà vita a un operatore convergente leader nel nostro Paese

L’obiettivo della società svizzera è integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia. “Dalla transazione nascerà un operatore con asset convergenti e le dimensioni adeguate a competere efficacemente nel mercato e incrementare il livello di concorrenza nel Paese”, si legge in una nota. Il closing dell’operazione “non richiederà il voto degli azionisti Swisscom” e sarà formalizzato nel primo trimestre del 2025.

Operatore convergente leader in Italia

In una nota, Swisscom spiega che la combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e degli asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita a un operatore convergente leader in Italia. La società svizzera rafforza così la sua presenza nel nostro Paese, dove con Fastweb è attiva dal 2007. La NewCo continuerà inoltre a mettere le sue infrastrutture di alta qualità fisse e mobili a disposizione di terzi per servizi di accesso all’ingrosso, si legge in una nota.