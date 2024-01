Ue: Telegram e X piattaforme più coinvolte nella disinformazione

Rapporto Seae, attività rilevata in tutte le grandi piattaforme

Le piattaforme più spesso coinvolte in attacchi legate alla manipolazione e all’interferenza di informazioni straniere (Fimi) sono state Telegram e X, ma questa attività “è stata osservata praticamente su tutte le altre piattaforme grandi, nuove e di nicchia”.

È quanto emerge dal secondo rapporto del Servizio europeo d’azione esterna (Seae) sulle minacce Fimi che individua e analizza 750 incidenti Fimi verificatisi tra dicembre 2022 e novembre 2023.

Nel rapporto si spiega come il metodo utilizzato sia quello del coordinamento multipiattaforma, in altre parole gli autori di attacchi Fimi seminano, condividono e amplificano i contenuti attraverso una varietà di canali. Ebbene, i canali identificati, circa 4mila, sono stati attivi 9.800 volte nei 750 casi analizzati. Le piattaforme più utilizzate sono state Telegram (496 volte) e X (452 volte), ma l’attività dei canali è stata osservata anche su Facebook, VKontakte (VK), Youtube, Odnoklassniki (OK), TikTok, piattaforme alternative più piccole incentrate sui video, Reddit e altre.

Redazione Ansa