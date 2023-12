Tiktok, ‘investimento da 12 miliardi per sicurezza dati in Ue’

PUBBLICITA

Tiktok annuncia un investimento da oltre 12 miliardi di euro in Europa nei prossimi dieci anni per realizzare il Progetto Clover, un programma di sicurezza leader nel settore che mira a fornire agli utenti europei una protezione dati all’avanguardia. “Questo programma di investimenti da 12 miliardi di euro rafforza il nostro impegno nel fornire una protezione dei dati all’avanguardia alla nostra community europea di 150 milioni di persone.

Con la consegna della prima struttura del nostro data center in Norvegia, che funzionerà al 100% con energia rinnovabile, il Progetto Clover non solo sta stabilendo un nuovo standard in termini di sicurezza dei dati, ma anche nell’ambito della sostenibilità”, ha sottolineato Theo Bertram, vice presidente dell’azienda e titolare della delega alle politiche pubbliche e alle relazioni istituzioni in Europa.

“Nel pacchetto da 12 miliardi sono comprese le attività operative nel data center in Norvegia e di altri due centri in Irlanda che, collettivamente, ospiteranno i dati degli utenti europei; uno dei data center in Irlanda è già operativo e ha iniziato ad archiviare i dati degli utenti all’inizio di quest’anno; la collaborazione con Ncc Group, una società di sicurezza indipendente di terza parte che fornisce un controllo esterno sul nostro approccio, compresi l’auditing e la verifica dei nostri controlli e delle protezioni dei dati, il monitoraggio dei flussi e la segnalazione di eventuali incidenti; l’implementazione di tecnologie per il potenziamento della privacy, per rafforzare ulteriormente i nostri già solidi processi a protezione dei dati degli utenti”, spiega Tiktok (ANSA).