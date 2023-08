Progetto di ricerca sulla tecnologia per migliorare l’accessibilità per i disabili visivi all’Università di Wisconsin Oshkosh

PUBBLICITA

Un progetto di ricerca è attualmente in corso presso l’Università di Wisconsin Oshkosh, con l’obiettivo di utilizzare la tecnologia per migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità visive. Il progetto, guidato dal professore associato Warren Vaz, ha ricevuto un finanziamento completo di $ 50.000 per gli anni 2023-2024 attraverso la domanda di sovvenzione WiSys Ignite per la ricerca applicata.

L’obiettivo principale del progetto è sviluppare un’app per smartphone per l’orientamento indoor appositamente progettata per gli utenti non vedenti. Questa app permetterà alle persone con disabilità visive di navigare facilmente nei edifici dell’Università. Saranno installati sensori necessari negli edifici per supportare la funzionalità dell’app. L’obiettivo finale è rendere il campus UW Oshkosh più accessibile e fornire un’educazione di qualità e accessibile agli studenti con disabilità visive.

Il progetto di ricerca è composto da tre componenti principali. Il primo riguarda la mappatura esterna, che consentirà alle persone non vedenti di muoversi nel campus. Il secondo componente è la mappatura interna, che aiuterà a trovare luoghi specifici all’interno di un edificio. Infine, lo sviluppo e la modifica del curriculum si concentreranno sulla creazione di corsi adatti alle esigenze degli studenti ipovedenti.

Il progetto avrà inizio il 1° luglio e si prevede che sia completato entro il 31 agosto 2024. Verranno assunti degli studenti per aiutare i professori che lavorano al progetto e il loro prezioso contributo verrà raccolto attraverso interviste con gli studenti ipovedenti. Il ricercatore principale, Warren Vaz, sarà affiancato dai professori Don Heath, Michael Rogers e Stacey Skoning, insieme a Jakob Iversen, decano associato del College of Business.

WiSys, un’organizzazione non profit indipendente che sostiene il sistema UW, fornisce il finanziamento e il supporto per questo progetto di ricerca. La loro missione è promuovere la ricerca scientifica brevettando tecnologie sviluppate all’interno del sistema universitario e concedendole in licenza per beneficiare del Wisconsin e oltre.

In generale, questo progetto mira a utilizzare la tecnologia per migliorare l’accessibilità del campus dell’Università di Wisconsin Oshkosh per le persone con disabilità visive, garantendo loro pari opportunità di istruzione e di navigazione all’interno dell’ambiente universitario.

di Luca Bussoletti