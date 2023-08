FISH: Le parole hanno un peso, De Gregorio chieda scusa

PUBBLICITA

In un editoriale pubblicato questa mattina da La Repubblica la giornalista Concita De Gregorio utilizza parole offensive verso le persone con disabilità.

“Decerebrati assoluti, deficit cognitivo, idioti, il richiamo alle scuole speciali sono riferimenti vergognosi che non sono accettabili. Frasi e linguaggi spregiativi già di per sé discriminatori e carichi di disprezzo da chiunque siano pronunciati a maggior ragione quando a scriverlo sia una professionista che fa delle parole il suo lavoro. Un editoriale, quello della De Gregorio, pregnante di stigmi e pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, mai visto prima d’ora, o quanto meno mai così violento. Non è la prima volta che la De Gregorio utilizza un linguaggio inappropriato ed offensivo, pieno di stigmi e pregiudizi.

Non è una banale questione di linguaggio politicamente corretto. Questo editoriale, tradisce una convinzione profonda che sospinge le persone con disabilità ad essere cittadini di serie C. Le parole hanno un peso e vanno pensate. La De Gregorio non aggiunga altro e chieda immediatamente scusa alle persone con disabilità e alle loro famiglie”.

A dirlo il preso di FISH, Vincenzo Falabella.