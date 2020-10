PlayStation 5, Sony svela nuovi dettagli sulle opzioni di accessibilità della console e del DualSense

Sony ha svelato le opzioni di accessibilità di PlayStation 5 e del suo controller.

PlayStation 5 sta per arrivare, e nelle scorse ore Sony ha fornito alcuni dettagli sulle opzioni di accessibilità della nuova console e dei suoi accessori, come il DualSense, che hanno il compito di aiutare chi si trova più in difficoltà e che sicuramente gradirà il lavoro della compagnia.

Mentre la PS4 aveva la sintesi vocale, la PS5 ha anche un sistema di dettatura vocale, che ti consente di convertire la voce in testo. C’è anche una funzione di lettura dello schermo, che consente agli utenti di ascoltare il testo sullo schermo che potrebbero non essere in grado di leggere. Gli utenti non udenti avranno la possibilità di digitare messaggi di testo che verranno poi pronunciati ad alta voce per gli altri giocatori nel multiplayer. Queste funzionalità supporteranno anche più lingue, ha annunciato Sony, quindi faranno parte del set di funzionalità globali del sistema.

Saranno disponibili anche le funzioni di assegnazione dei pulsanti e sottotitoli, oltre alla correzione del colore. È possibile creare dei set di opzioni predefiniti che potranno poi essere utilizzati in diversi giochi supportati. Il DualSense di PlayStation 5 offre feedback tattile e trigger adattivi, ma i giocatori che hanno problemi con queste funzionalità potranno sistemarle oppure disabilitarle del tutto.

PS5 sarà disponibile dal 19 novembre in Europa

Fonte: SIE