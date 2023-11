IDEASforEARS. Partecipa al concorso per piccoli inventori

PUBBLICITA

Nella Giornata Mondiale dell’Inventore il 9 novembre, MED-EL lancia la settima edizione 2024 del contest internazionale per giovani inventori volto a sensibilizzare le persone sui problemi uditivi

Milano, 9 novembre 2023 – MED-EL, leader nelle soluzioni impiantabili per l’udito, apre oggi le iscrizioni alla nuova edizione del contest per piccoli inventori IDEASforEARS, proprio in occasione della giornata mondiale dell’Inventore. È arrivato il momento dell’anno tanto atteso in cui i bambini da tutto il mondo possono accendere la creatività realizzando le proprie idee, con l’obiettivo di contribuire al futuro delle soluzioni uditive.

Il concorso è rivolto a bambine e bambini con età compresa tra i 6 e i 12 anni che vivono in Italia. I partecipanti dovranno presentare un’invenzione ingegnosa in grado di migliorare la qualità della vita delle persone affette da ipoacusia. Le candidature possono essere inviate in formato video, sotto forma di disegno o di scultura. L’aspetto più importante del contest è permettere ai bambini di pensare in grande e far convogliare le loro idee a sostegno di chi non può sentire.

I vincitori saranno premiati con un viaggio a Innsbruck, in Austria, dove potranno visitare la sede principale di MED-EL e vedere dove vengono progettati e realizzati i prodotti dell’azienda.

La creatività attraversa i continenti

Dalla sua prima edizione nel lontano 2017, IDEASforEARS ha visto la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti provenienti da più di 40 Paesi, a dimostrazione della sua crescente adozione e popolarità a livello globale. Il contest colma il divario tra l’immaginazione e l’impatto sul mondo reale, celebrando la fantasia dei più piccoli e sensibilizzando, al contempo, sul tema della sordità e sulle soluzioni uditive disponibili. I genitori e i caregivers sono invitati a visitare il sito www.IDEASforEARS.medel.com per presentare il progetto del proprio figlio. Tutte le idee creative sono benvenute! L’unica condizione è che le invenzioni possano realmente migliorare la vita di chi soffre di ipoacusia, indipendentemente dall’età.

Kevin Sigismondi, portatore di impianto cocleare e il piccolo inventore di Bergamo che si è aggiudicato il primo posto nella scorsa edizione, commenta così il contest: “Questo contest è una delle cose più belle che abbia mai sperimentato, ho avuto la fortuna di vivere tantissime emozioni! Ho visitato il museo dei suoni, molto interessante e divertente, e sono stato scienziato per un giorno nella sede di MED-El: è stato bellissimo! La cosa che più mi è piaciuta in assoluto è stata conoscere tantissimi bambini bionici come me provenienti da tutto il mondo e che oggi sono diventati miei amici, ci sentiamo spesso via whatsapp e spero proprio di rivederli un giorno.”

La madre di Kevin, Erika Valsecchi, anch’essa portatrice di impianto cocleare, dichiara:“Questo concorso stimola la creatività dei più piccoli e permette loro di esprimere tutto il loro potenziale per una buona causa; è importante che progetti come questo siano conosciuti e adottati dai bambini e dalle famiglie italiane affinché si faccia sempre più luce sulla perdita uditiva e sulle potenziali soluzioni per curarla”.

La nascita del progetto

L’ispirazione da cui è nata l’iniziativa IDEASforEARS è frutto della mente di Geoffrey Ball, Presidente di Giuria del concorso. Il percorso di vita di Geoffrey è davvero straordinario: era solo un bambino quando ha perso l’udito, ma ha reagito inventando un impianto rivoluzionario per l’orecchio medio trovando così la cura per la propria perdita uditiva.

Da inventore di grande successo con oltre 100 brevetti a suo nome e numerosi dispositivi medici sviluppati, Geoffrey ha deciso di condividere la propria esperienza di vita e utilizzarla per stimolare i giovani inventori del contest.

“L’impatto di IDEASforEARS è cresciuto significativamente nel corso degli anni e ora il contest non si limita solo a premiare la creatività, ma la coltiva. È meraviglioso infondere senso di scoperta e curiosità nei bambini, non potrei essere più orgoglioso di ciò che il contest è diventato oggi“, afferma Geoffrey Ball, Chief Technical Officer di MED-EL e inventore dell’impianto VIBRANT SOUNDBRIDGE. “I bambini hanno spesso un approccio completamente diverso alle cose, apportando molteplici visioni nuove di un’idea”, aggiunge Geoffrey. “A tutti i bambini che, come me, soffrono di ipoacusia e vogliono trovare una soluzione migliore per loro stessi, o semplicemente fare qualcosa di grandioso per gli altri, dico di non rinunciare mai all’invenzione, di credere in sé stessi, di continuare a provare, di inseguire i propri sogni e di non arrendersi mai, mai, mai!“.

Questo è un appello a tutti i bambini del mondo: preparatevi a ottenere incredibili premi! Immaginate di vincere un viaggio a Innsbruck, in Austria, e/o alcuni favolosi pacchetti premio. La data di chiusura delle iscrizioni è il 17 gennaio 2024, a mezzanotte.

Rimanete aggiornati sul contest tramite il website https://ideasforears.medel.com/it/.

