Sono Matteo Coco, ho 26 anni e sono di Terlago (TN), studente al secondo anno del corso di interpretariato della lingua dei segni presso l’Ens di Trento.

Sono alto 1.85, capelli neri e occhi marroni, mi piace molto la pallavolo e amo i paesaggi di montagna.

Mi ritengo una persona solare, altruista ed educata. Il mio sogno sarebbe il cinema, ma ancor di più la televisione, mi piacerebbe fare il presentatore o il conduttore TV, credo che ne sarei all’altezza.

Vi contatto in quanto rappresentante della regione Trentino Alto Adige al concorso nazionale online Mister Italia 2020, corrispettivo maschile di Miss Italia.

Il concorso, quest’anno, si svolge in modalità telematica causa Covid-19.

Sono lieto di contattarvi per comunicare la mia vittoria del titolo di Mister Italia Like al concorso nazionale Mister Italia 2020, collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, MIster Universo e Mister International.

In data odierna, sabato 9 Maggio 2020, è stata infatti pubblicata la graduatoria ufficiale che mi vede primo classificato. Il titolo è stato assegnato sulla base dei likes ricevuti nelle due settimane antecedenti sui social media del concorso.

Sono molto orgoglioso di rappresentare la mia Regione, Trentino Alto Adige, alle finali nazionali. Sento su di me una grande responsabilità, poiché fino ad ora sono l’unico rappresentante regionale ad aver guadagnato l’accesso alle finali nazionali. Voglio ringraziare tutti i miei corregionali per avermi sostenuto in questa mia avventura.

La selezione, come tutte le altre selezioni online organizzate sino ad ora, è valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020. I vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid-19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale, in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD).

Vista l’emergenza sanitaria in corso, data e modalità devono ancora essere decise

Matteo Coco