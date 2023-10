I migliori vegani e vegetariani di Roma: ristoranti, pasticcerie e gastronomie

PUBBLICITA

I migliori vegani e vegetariani di Roma. Ci è voluto un po’, e diverse insegne perse per strada, ma la cucina vegetale, che sia vegetariana o vegana, comincia a farsi strada anche nella Capitale. La scelta, dalla colazione fino a sera, dai bistrot e ristoranti, fino ad alimentari, gastronomie e pasticcerie, è sempre più ampia e chi abbraccia la scelta vegana e vegetariana può godere di piatti di ottima qualità senza rinunciare al gusto, all’estetica e al piacere della convivialità. Ecco i nostri indirizzi di locali tra i migliori vegani e vegetariani di Roma.

RISTORANTI VEGANI

Romeow Cat Bistrot

La cucina di Romeow, il bistrot dedicato ai gatti, coinquilini fissi del locale, è interamente vegana, con ispirazioni internazionali che toccano la cucina indiana, messicana e coreana. Qui mangerete immersi tra tavolini colorati, piante e cassetti appesi ai muri dai quali i mici vi guarderanno sornioni mentre assaggiate i piatti del menu, che va dalla colazione per proseguire poi con pranzo e cena scanditi da un menu ricco e molto creativo. Citiamo ad esempio (secondo stagione) il tagliere di formaggi vegetali, ma anche il maritozzo con planted kebab alla cacciatora, i gyoza ripieni di funghi cardoncelli e champignon, nella loro consommè, kumquat e porro fresco, o i teokbokki, gli gnocchi di riso coreani con ragù di funghi di stagione, caviale di limone, zenzero marinato. Tra i dolci, la white cake, una rivisitazione casalinga della cheesecake, o il semifreddo alle arachidi con cuore di caramello salato, copertura di cioccolato fondente.

Romeow Cat Bistrot. Via Francesco Negri 15 , Roma. Tel. 06 57289203. Sito. Facebook

Flower Burger

Flower Burger è la colorata catena nata proprio in Italia per celebrare gli hamburger vegani. Anche Roma ha la sua sede, anzi due. Una nel quartiere Prati, una nel quartiere Alessandria. Tra le opzioni: Spicy Cecio, con burger di ceci, bun alla curcuma, tartare di cipolla, insalata e salsa spicy; Cheesy Cecio con bun viola, burger di ceci, formaggio vegetale alle erbe, salsa tartara; l’autentico Flower Burger con burger di seitan e fagioli Red Kidney, germogli di soia, flower Cheddar, pomodori confit e salsa Magik con maionese vegana e cipolla. Ad accompagnare i burger molto generosi anche patate, patatas brava, salse di vario tipo, edamame e diversi dolci vegani. Anche a domicilio.

Flower Burger Prati. Via dei Gracchi 87, Roma. Tel. 06 45666538. Sito, Facebook

Flower Burger Alessandria. Via Alessandria 19-21-23, Roma. Tel. 06 89617725

Nativa

Uno dei migliori indirizzi a Roma per la cucina vegana si trova a metà tra Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia. Ne varrà comunque la pena di spingersi fuori dalle solite rotte, varcando le soglie di questo luogo dove la gastronomia vegana ha cercato di raccontarsi sia dal punto di vista estetico, che della creatività delle ricette e della qualità degli ingredienti. I piatti cambiano spesso seguendo la stagionalità e si accompagnano a proposte gustose, fritture, pasta fatta in casa, seitan e tempeh. Completano il tutto dolci, birre artigianali e carta dei vini con molti riferimenti biologici.

Nativa. Via Umberto Moricca 100, Roma. Tel. 06 64008399. Facebook

Rifugio Romano

Vicino alla Stazione Termini un posto del tutto particolare, che è una vera unicità di Roma: qui si può trovare una cucina romana in versione vegan. I piatti della tradizione, come cacio e pepe, carbonara, amatriciana, sono reinterpretati in chiave vegana con le ricette dello chef Davide Leo. Non vale solo per i primi ma anche per pizza, supplì e secondi. Un luogo del divertimento.

Rifugio Romano. Via Volturno 39-41, Roma. Tel. 06 4880945. Sito. Facebook

Box 83 Vegan Store Mercato Testaccio

Anche detto: da Barbara, questo negozio è una gastronomia vegana dove fare una spesa vegan al 100%. Ci si trovano formaggi e affettati veg, riso, legumi, creme, dolci, spezie, ma anche bevande vegetali e prodotti per la cura del corpo cruelty free. Oltre ai prodotti dell’alimentari, è possibile mangiare anche alcuni piatti caldi, come panini con seitan e tempeh, piadine, verdure e formaggi vegetali. Tutto ciò, all’interno del nuovo Mercato di Testaccio.

Vegan Store, Box 83, Mercato Testaccio. Via Lorenzo Ghiberti 19, Roma. Facebook

Grezzo Raw Chocolate

Se il vostro palato non sa resistere al dolce e non vuole rinunciare a cheesecake, tiramisù e altre leccornie, sarà accontentato da Grezzo, pasticceria crudista ed emporio del cioccolato crudo (non tostato e lavorato a basse temperature per mantenere intatte le qualità nutrizionali del cacao). Le creazioni sono realizzate con ingredienti biologici e di origine vegetale, con una “cottura” a essiccatore che non supera i 42°. Ecco qualche assaggio dei dolci completamente vegan e glutenfree che potrete assaggiare da Grezzo: monoporzioni cheesecake, brownies alle nocciole e al pistacchio, tiramisù, crostatina alla crema di macadamia e cioccolato diversi tipi di torte, e infine il gelato crudista preparato con zucchero e polpa di cocco, non pastorizzato. Diverse sedi su Roma.

Grezzo. Via Urbana 30, Roma. Tel. 06 483443. Sito. Facebook

RISTORANTI VEGETARIANI

Misticanza Osteria dalla Terra

Apertura recente in zona Alberone è Misticanza Osteria dalla Terra, dove la cuoca Marta Maffucci, dall’esperienza della vicina birreria con cucina Hopificio, ha portato qui la sua idea di cucina vegetariana. Un menu completo e stagionale che non fa rimpiangere l’osteria e la carbonara. Tutti i piatti sono ben presentati, con materie prime scelte con cura dalla cucina. Il locale è semplice e moderno, con un tocco di freschezza. I piatti cambiano spesso: c’è la pasta fresca (moltissima) come i cappellacci con funghi pioppini, il seitan fatto in casa con funghi e castagne, la pasta patate e provola affumicata, la barbabietola con arancia e caprino, l’uovo fritto con puntarelle e maionese alla nocciola e una bella proposta di dolci e di vini. Anche d’asporto.

Misticanza Osteria dalla Terra. Via Cesare Baronio 179, Roma. Tel. 06 69306952. Facebook

Il Margutta

Il Margutta, noto come RistorArte, è celebre nella Capitale per essere un ottimo ristorante vegetariano, dove godersi, oltre a un menu di piatti gourmet, mostre di artisti, eventi teatrali, presentazioni di libri, incontri e dibattiti, senza contare le campagne di solidarietà a tutela degli animali. Ma veniamo al dunque: qui i piatti sono curati nei minimi dettagli con prodotti di alta qualità; è presente un menu degustazione (anche vegan) o il menu alla carta. Tra i piatti da provare c’è il risotto al timo, lime e essenza di zenzero mantecato al mascarpone o il vegano filetto di seitan al pepe rosa e Madera, con rosti di patate e riduzione di lamponi. Poi fritti, paste, zuppe e dolci.

Il Margutta RistorArte. Via Margutta 118, Roma. Tel. 06 32650577. Sito. Facebook

ArOmAticUs

Nelle sue due sedi di Monti e poi Trastevere, ArOmAticUs è la destinazione giusta per chi vuole provare una buona cucina vegetariana e vegana, ricca di colori e di gusto. Nel menu cibi buoni ma anche equilibrati. Aperto anche per tè, colazioni, spremute, succhi e centrifughe, ArOmAticUs propone diverse opzioni, come antipasti, insalate, burger, wrap e piatti fantasiosi. Nel menu: Hummus e Falafel, Levante, ovvero insalata greca, pomodoro datterino, olive di Gaeta, cetriolo, erba cipollina, feta e hummus, Gazpacho, ovvero zuppa fredda di pomodoro, peperone e cetriolo, Burrito Falafel, con tortilla arrotolata con hummus, falafel, verza fermentata, mayo e insalata, Banana Bread e Muffin al cioccolato 100% Vegan. Anche kefir, kombucha e ingredienti fermentati home made.

Aromaticus Trastevere. Via Natale del Grande 6-7, Roma. Tel. 06 88798381. Sito, Facebook

Aromaticus Monti. Via Urbana 134, Roma. Tel. 06 4881355

Vitaminas 24

Questo grazioso locale al Pigneto ha sia proposte vegetariane che vegane, per accontentare tutti. Nel menu ci sono wrap, hummus, cecina, insalate, burger di fagioli con caciotta e salse vegane, polpette, sformato di patate e polpettone di fagioli. Completano una scelta di dolci, come la Torta Cruda con avocado e cacao, o il Wrap ripieno di banane, cannella e crema di nocciole. Poi vini, succhi, centrifughe e bowls. Di recente lo spostamento in un’altra zona dello stesso quartiere che ha portato a un locale molto più bello, grande e confortevole.

Vitaminas 24. Via Giovanni de Agostini 41-45, Roma. Tel. 06 01902086. Facebook

Le Bistrot

Le Bistrot, ristorante vegetariano e vegano tradizionale e rassicurante, propone una cucina tradizionale con un focus sui sapori mediterranei. Da provare la zuppa di cipolle, disponibile anche nella versione vegana, gli spaghetti al nero di taggiasche e il risotto rape rosse e tartufo. Non mancano i dolci in versione classica e vegan e i piatti gluten free.

Le Bistrot. Via delle sette chiese 160, Roma. Tel. 06 5128991. Sito. Facebook

