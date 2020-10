PREMIO KINEO in Vaticano al regista di “Francesco” Evgeny Afineevsky

15. Festa del Cinema di Roma

Kinéo Movie for Humanity Award

CONFERITO AL REGISTA EVGENY AFINEEVSKY IL PREMIO KINÉO MOVIE FOR HUMANITY AWARD PER IL FILM “FRANCESCO”

Alla presenza di:

il regista EVGENY AFINEEVSKY

l’ideatrice e direttrice del Premio Kinéo ROSETTA SANNELLI

il Prefetto del Dicastero della Comunicazione PAOLO RUFFINI

il Segretario del Dicastero MONS. RUIZ

il responsabile di Vatican Media STEFANO D’AGOSTINI

il rappresentante della Nazioni Unite CARLO GENTILE

E’ stato assegnato a Roma il Premio Kinéo – che quest’anno compie diciotto anni – in concomitanza con la 15ª Festa del Cinema. Il Kinéo Movie for Humanity Award, attribuito a chi promuove temi sociali e umanitari, è stato consegnato in Vaticano da Rosetta Sannelli, ideatrice del prestigioso riconoscimento, al regista americano Evgeny Afineevsky per il suo docufilm Francesco. Il regista è stato candidato agli Oscar e agli Emmy nel 2016 con Winter on Fire e nel 2018 ha ricevuto 3 nomination agli Emmy per Cries from Syria.

Tra i presenti alla premiazione, oltre al regista Evgeny Afineevsky e a Rosetta Sannelli, anche il Prefetto del Dicastero della Comunicazione Paolo Ruffini, il Segretario del Dicastero Mons. Ruiz, il responsabile di Vatican Media Stefano D’Agostini e Carlo Gentile, rappresentante delle Nazioni Unite.

Il Kinéo, oltre ai premi alle classiche categorie cinematografiche, assegna due riconoscimenti speciali: il Movie for Humanity Award e il Kinéo Green & Blue Award, dedicati a chi nel cinema promuove temi sociali, umanitari e ambientali.

Si realizza col patrocinio del CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) e in collaborazione con l’AD del CSC Production, Marcello Foti, con SGDs in Action Film Festival delle NAZIONI UNITE Agenda 2030 rappresentato in Italia da Carlo Gentile, con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), col SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), e il sostegno della DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) del Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Per il primo anno è in collaborazione con la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, promossa dall’Intergruppo Cinema della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

Premio Kinéo /Movie Award

Direttore Rosetta Sannelli

