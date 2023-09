PUBBLICITA

Roma-Lido da record, ma in negativo. Torniamo a parlare di accessibilità all’interno delle stazioni, che ormai da tre anni soffrono di gravi carenze nei servizi più basilari per l’accesso a questi spazi ferroviari. Non solo ascensori rotti o inspiegabilmente fermi, ma anche piattaforme per disabili e scale mobili completamente bloccate, in un disagio che ormai ogni pendolare vive abitualmente.

Tre anni di ascensori bloccati e piattaforme per disabili out sulla Roma-Lido

Il fatto è uno solo: da tre anni diverse stazioni della MetroMare (il nuovo nome sotto la gestione di COTRAL) sono inaccessibili a una parte di pubblico. Tra le fasce maggiormente penalizzate nel non poter utilizzare la linea che collega Ostia al quartiere Ostiense di Roma, ci sono anzitutto i portatori di disabilità, le donne in stato di gravidanza e soprattutto le persone con gravi problemi di deambulazione.

di Andrea Rapisarda