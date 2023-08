Cerveteri, disabili in moto d’acqua con il Campione del mondo: come partecipare

PUBBLICITA

Cavalcare l’emozione delle onde a bordo di un mezzo guidato da un’atleta di eccezione. Domenica 20 agosto 2023, il campione del mondo di moto d’acqua, Fabio Incorvaia, sarà a Cerveteri sulla spiaggia di Campo di Mare per condividere con un nutrito gruppo di ragazze e ragazzi diversamente abili l’emozione di farsi trasportare a bordo del piccolo natante capace di regalare brividi simili al windsurf o ai catamarani di piccolo cabotaggio con gli spruzzi e la schiuma del mare a trasmettere sensazioni uniche di libertà e di divertimento.

Appuntamento a Campo di mare per cimentarsi con la moto d’acqua condotta dal campione del mondo Fabio Incorvaia

L’appuntamento con il campione iridato delle moto d’acqua, Fabio Incorvaia, è per le ore 10.00 di domenica 20 agosto 2023 sullo specchio d’acqua antistante alla spiaggia “Liberamente”, dove tutto sarà pronto, per accogliere i temerari che saliranno sul suo scooter da onda provando l’ebbrezza di una cavalcata sulla superficie increspata dal mare. Incorvaia, originario di Savona, ha vinto il titolo mondiale di specialità per sette volte e ha dato la sua piena disponibilità per la riuscita dell’iniziativa che durerà tutto il giorno, fino alle ore 19.00 della sera.

Scopo del progetto è la condivisione di un’esperienza vissuta attraverso discipline sportive, come quelle acquatiche, che offrono, in termini di svago e di novità anche a chi è portatore di deficit psico-fisici, l’opportunità di sfruttarle come strumenti utili a rafforzare percorsi terapeutici di recupero psicologico ma anche fisico.

Un binomio, quello tra sport e disabilità, che il pluricampione del mondo di moto d’acqua ha saputo abbinare da quando, ormai diversi anni fa, ha iniziato a dedicarsi a progetti di integrazione e condivisione di con iniziative destinate a essere ospitate sulle spiagge e gli impianti balneari di tutta Italia.

“Vivremo una giornata dalle forti emozioni -dice Francesca Badini, assessore alle politiche sociali del comune di Cerveteri- nell’ambito di un percorso già avviato dall’amministrazione grazie a un personaggio che, oltre ad essere un campione conclamato, si conferma un leader di generosità e disponibilità verso il prossimo. Invitiamo tutte le famiglie ad accorrere a Campo di Mare, scoprendo anche la spiaggia Liberamente che, da tre anni, rappresenta il simbolo dell’inclusione per i disabili”.

Chi fosse intenzionato a prendere parte all’evento dovrà inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3497793955, indicando nome, cognome, tipologia di disabilità e la taglia della maglietta. A tutti i partecipanti sarà, infatti, donato un gadget ricordo della giornata. Alla realizzazione dell’evento collabora lo stabilimento Ocean Surf che metterà a disposizione di tutti i partecipanti la propria struttura.

