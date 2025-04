“La LiS e il Braille al museo!” Due momenti dedicati a genitori e bambini

Incontro di mani

presenta:

Domenica 6 aprile 2025

Museo Archeologico Nazionale Concordiese

Via Seminario, 26

a Portogruaro



1^ Tappa: Museo Archeologico Nazionale Concorsiese di Portogruaro



09:00-10:00 / 10:00-11:00 – Segni di Gioco

Scopri la LIS e il Braille giocando al museo (*)

08:30-12:30 – Scopri il museo!

Visita al museo con la guida virtuale! – INGRESSO LIBERO

(*) Il laboratorio “Segni di Gioco” prevede un numero di 16 partecipanti massimo per gruppo e ci saranno due turni. Il gruppo in attesa di partecipare al laboratorio, potrà fare la visita guidata tramite il Qr-code (vedi la locandina allegata…)

Si ricorda che ogni prima domenica del mese “INGRESSO GRATUITO” in tutti i musei e parchi archeologici statali (vedi Domenica al Museo)

2^ Tappa: Area Archeologica di Concordia Sagittaria



14:30-15:30 / 15:30-16:30 – Tra Segni e Punti: Il Mio Nome in LIS e Braille*

Ma come si scrive in LIS e in Braille? vieni a scoprirlo!

14:30-19:30 – Visita agli scavi!

INGRESSO LIBERO

(*) Il laboratorio “Tra Segni e Punti” prevede un numero di 16 partecipanti massimo per gruppo e ci saranno due turni. Il gruppo in attesa di partecipare al laboratorio potrà visitare gli scavi in autonomia.

Partecipazione gratuita ai laboratori, prenotazione obbligatoria per coppia adulto-bambino alla seguente mail: incontrodimani@gmail.com

L’iniziativa rientra all’interno del progetto “Tutti per la comunità, la comunità per tutti” dell’Alleanza per la Famiglia Portogruarese realizzato con il contributo della Regione Veneto

Redazione Comune Portogruaro VE