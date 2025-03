U n successo straordinario ha segnato la XXVI Giornata Internazionale delle Guide Turistiche a Siracusa, in occasione del ventennale del riconoscimento UNESCO dei siti della città.

L’evento ha visto un’affluenza record di persone sorde, attratte dalla speciale visita guidata anche in Lingua dei Segni Italiana (LiS) organizzata per visitare l’Oikos, la “casa divina” situata in Piazza Duomo. La visita è stata resa possibile dalla consolidata collaborazione decennale tra l’Associazione Guide Turistiche di Siracusa, l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti” e l’Ente Sordi di Siracusa, che ha visto la partecipazione di oltre 40 membri della Comunità Sorda locale, guidati dal presidente Andrea Burgio e dal suo direttivo.

Carlo Castello, vice presidente dell’Associazione Guide Turistiche di Siracusa ha accompagnato personalmente il gruppo in questa giornata speciale, mentre l’interprete LIS Salvina Magnano ha reso accessibile la visita a tutti i partecipanti.

«Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione della comunità sorda a questa giornata – ha dichiarato Carlo Castello – Questo evento dimostra l’importanza di rendere la cultura accessibile a tutti, e ringraziamo di cuore i nostri partner per la preziosa collaborazione».

Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, ha commentato: «Siracusa si conferma ancora una volta un modello di eccellenza per l’accessibilità turistica e culturale. L’affluenza di oggi dimostra quanto sia fondamentale abbattere le barriere comunicative e offrire esperienze inclusive a tutti i visitatori. Continueremo con determinazione su questa strada, per una Siracusa e una Sicilia sempre più accogliente e accessibile a tutti».

L’evento rappresenta l’ennesimo importante passo avanti verso un turismo sempre più inclusivo, confermando l’impegno di Siracusa nel valorizzare il proprio patrimonio culturale e renderlo fruibile a tutti.

