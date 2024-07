L’Istituto dei Sordi di Torino, che da cinque anni è presente sul territorio di Asti proponendo corsi di Lingua dei Segni Italiana e corsi di Assistenti alla comunicazione e autonomia per persone con disabilità sensoriali, ha aperto le iscrizioni per il prossimo ciclo di lezioni che si svolgeranno in autunno. I corsi LiS di primo livello sono tenuti da insegnanti madrelingua sordi e in presenza; il corso di primo livello avrà una durata complessiva di 60 ore e le lezioni si svolgeranno, una volta alla settimana, a partire dal 2 ottobre 2024. Ogni lezione avrà una durata di due ore in fascia preserale. La LiS, essendo una lingua visivo-gestuale, permette di sviluppare un canale comunicativo diverso da quello orale e uditivo e quindi anche nuove competenze come l’espressione corporea, la memoria visiva, l’uso dello spazio.

«La LiS è una lingua e come tale è fonte inesauribile di cultura, capace di rafforzare i processi di percezione e memoria visiva. – spiegano dall’Istituto – Non una lingua basata sulla mimica, ma su segni codificati che permettono di avere una comunicazione efficace e fluente tra le persone sorde. Ma LiS è anche formazione. Dal 1996, l’Istituto organizza corsi LiS tenuti da insegnanti sordi madrelingua aperti a tutti coloro che sono interessati a conoscere la cultura sorda. Allo stesso tempo, è da considerarsi come formazione per gli insegnanti, educatori e operatori socio-sanitari che intendono aumentare e specializzare competenze in ambito lavorativo arricchendo la propria proposta educativa».

Negli ultimi anni l’apprendimento della LiS ha aperto anche le porte a nuove opportunità lavorative. «Grazie agli attestati riconosciuti e rilasciati alla fine di ogni corso, – continuano i promotori dell’iniziativa – si ha la possibilità non solo di perfezionare le proprie competenze, ma anche di far nascere quella specificità per un inserimento lavorativo nel terzo settore, sia in enti pubblici sia in quelli privati. Tutti possono partecipare ai corsi di Lingua dei Segni Italiana: chi lavora in ambito sociale come educatori, pedagogisti, OSS, psicologi, docenti di ogni ordine e grado scolastico, medici, progettisti educativi, referenti dei servizi ed enti socio assistenziali o tutti coloro che, con curiosità e interesse, sono affascinati da una lingua capace di far prendere forma alle parole e perché no, da un interesse, farla diventare una professione».

Diversamente, il corso per Assistenti alla Comunicazione e all’Autonomia per persone con disabilità sensoriale è un corso teorico di specializzazione che concerne diversi ambiti legati alla disabilità sensoriale. In particolare, la formazione è dedicata alla sordità e cecità: logopedia, storia e cultura sorda, linguistica e didattica, tiflologia, esperienze educative sulla disabilità sensoriale, progettazione educativa. Il corso inizierà il 5 ottobre. L’assistente alla comunicazione è una figura, prevista dalla legge 104, che accompagna il bambino/ragazzo sordo o con altro tipo di disabilità fisica o sensoriale, nei suoi contesti di vita. In particolare nell’ambito scolastico, ma si può estendere anche ad attività extra-scolastiche.

Le lezioni saranno per l’80% online il sabato mattina dalle 9 alle 13 e il 20% in presenza (saranno solo due fine settimana intensivi) all’Istituto dei Sordi di Torino in cui sarà anche possibile effettuare una visita, vedere la biblioteca storica e tutti i servizi educativi presenti. L’Istituto dei Sordi di Torino è anche accreditato al MIUR-MIM.

Per domande e informazioni è possibile scrivere una mail a asti@istitutosorditorino.org

Redazione La nuova provincia