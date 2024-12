Assistenza ai disabili, la consulta contro il Campidoglio: “Su nuova delibera assessora sbrigativa”

Al centro della contesa c’è l’applicazione della legge sul “Dopo di noi”. Le famiglie hanno presentato un documento ricco di proposte d’emendamento e osservazioni, ma non sembra esserci il giusto spazio per un confronto tecnico

di Valerio Valeri

Redazione RomaToday

Non è andata molto bene l’ultima commissione politiche sociali di Roma Capitale, durante la quale Campidoglio e cittadini si sono confrontati sulla nuova delibera applicativa della legge sul “Dopo di noi”. L’assessorato e la consulta cittadina sulla disabilità si sono dati appuntamento a un’assemblea plenaria, il 19 dicembre, per continuare a discuterne. Ma per i diretti interessati non si sta dando sufficiente spazio alle osservazioni tecniche presentate nelle scorse settimane.

Una nuova delibera sul “Dopo di noi”

La legge sul “Dopo di noi” è entrata in vigore nel 2016. Stabilisce l’erogazione di fondi, provenienti dal ministero delle Politiche sociali e frazionati dalle varie Regioni, per promuovere percorsi di vita dedicati a gruppi di utenti, all’interno di appartamenti adeguatamente attrezzati e con il supporto di operatori e operatrici qualificati. A Roma e nel Lazio è stata quasi sempre applicata male, in maniera non omogenea e con pochi fondi. Per questo l’assessora Barbara Funari, insieme soprattutto alle consigliere Tiziana Biolghini e Nella Converti, sta lavorando a una nuova delibera che migliori l’attuazione della normativa.

La richiesta negata di un tavolo tecnico

La consulta cittadina, presieduta da Pietro Basile, ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico ristretto, con i tecnici dipartimentali, per analizzare le proposte avanzate e arrivare a un documento finale ampiamente condiviso. La risposta dell’assessora Barbara Funari è stata quella di rimandare a un incontro plenario (60 partecipanti) già calendarizzato per il 19 dicembre: “Una modalità che non appare adeguata – commenta a RomaToday Basile – pur comprendendo l’urgenza di chiudere rapidamente l’iter della bozza. Quello spazio, concepito per favorire il dialogo, non è idoneo a condurre un confronto tecnico sui contenuti”.

I punti cruciali proposti dalla consulta sulla disabilità

La “complessità e l’importanza dei temi che intendiamo proporre – prosegue Basile – richiedono tempi e strumenti adeguati. Il rischio è che molti dei punti sollevati siano trascurati o cassati per mancanza di tempo”. Di carne al fuoco, d’altronde, ce n’è parecchia. Come già esplicitato in commissione, non solo da Basile ma anche da altri membri della consulta romana e di quelle municipali, sono almeno sei i temi cruciali non eludibili: la centralità della persona nelle progettualità non delegabili solo al servizio sociale, il monitoraggio dei progetti, la necessità di un’assistenza continuativa, il mantenimento dell’individualità del budget personale, la condivisione del percorso tra gli enti gestori, gli utenti e le loro famiglie, infine il mantenimento delle risorse sufficienti. A questi ne va aggiunto un settimo: la necessità di avere un patrimonio immobiliare adeguato e ampio, date le enormi difficoltà di locazione e acquisto di appartamenti da dedicare ai progetti.

“Indispensabile un momento di confronto”

“Dal 2021 ad oggi, a Roma, non è stato possibile avviare nuove progettualità per il ‘Dopo di Noi’ – ricorda Basile -, nemmeno per persone in condizioni di disabilità gravissima e prive di sostegno familiare. Tutto parte dal principio di partecipazione attiva, che deve essere garantito anche nella definizione di queste linee guida. Riteniamo quindi indispensabile un momento di confronto a livello tecnico, inizialmente previsto per il 30 settembre scorso per iniziativa dell’assessora, ma poi annullato e mai riprogrammato”.

L’appello all’assessora Funari

La consulta cittadina sulla disabilità, quindi, auspica “che Funari voglia ascoltare queste voci, che ogni giorno si confrontano con la complessità e le difficoltà di questi temi. Restiamo comunque disponibili a collaborare per individuare soluzioni condivise che valorizzino il lavoro svolto e garantiscano un esito all’altezza delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

