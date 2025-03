Cosenza. Emergenza sismica, svolto incontro di protezione civile per persone sorde

Il Circolo culturale ricreativo Ens di Cosenza ha ospitato un evento organizzato dall’associazione “Soccorso Senza Barriere”, presieduta da Gianfranco Pisano. L’incontro, interamente tradotto in LiS, ha visto la collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi di Cosenza e del Consiglio regionale ENS Calabria, e ha avuto come obiettivo principale quello di fornire un percorso formativo specifico per le persone sorde sui comportamenti da adottare in caso di emergenza sismica.

Hanno partecipato Fabio Scarciglia dell’Università della Calabria, Francesco Gervasi della Protezione Civile della Regione Calabria, Giulio Iovine dell’ordine dei Geologi della Calabria, Piero Del Gaudio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Aida Mongiardi della Fish Calabria. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere tecniche di comunicazione e strategie di evacuazione, adattate alle esigenze specifiche delle persone sorde.

Attraverso dimostrazioni pratiche e simulazioni, sono stati affrontati temi cruciali come la gestione del panico, l’importanza di avere un piano di emergenza e l’utilizzo di segnali visivi e sonori per comunicare in situazioni di crisi.

Redazione Ionio Notizie – Calabria