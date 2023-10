PUBBLICITA

È online da venerdì il bando per l’assegnazione dei contributi da destinare all’acquisto o alla trasformazione di taxi attrezzati al trasporto disabili. Un budget complessivo di 40mila euro che, rende noto l’amministrazione comunale, “potrà finanziare per ciascuna richiesta una somma di 10mila euro per l’acquisto di auto attrezzate e fino a 2.500 euro per la trasformazione di taxi già circolanti in veicoli attrezzati”.

PUBBLICITA

“Con questo nuovo bando aumentiamo la flotta taxi al servizio dei disabili già obbligatoria per legge”, commenta l’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini. “E’ l’impegno concreto del Comune di Firenze – prosegue l’assessore -, per garantire agli utenti l’accessibilità al servizio taxi avendo riguardo di offrire mezzi adeguati al servizio di trasporto a favore di persone in particolari condizioni fisiche con difficoltà motorie o di deambulazione”.

L’ultimo bando per l’allestimento taxi per il trasporto di persone disabili è stato pubblicato nel 2018 e l’amministrazione “ha deciso di investire risorse proprie al fine di avere nella flotta dei taxi un numero di vetture tale da garantire il servizio con mezzi adeguati”.

A tal fine sono stati stanziati 40.000 euro sul bilancio comunale del corrente esercizio, da destinare al bando di assegnazione dei contributi per l’acquisto e la trasformazione delle autovetture pubbliche adibite al servizio taxi attrezzate al trasporto di persone disabili.

Saranno destinatari del contributo i soggetti singoli titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Firenze.

Sono previste due tipologie di contributo:

a) un contributo pari a 10.000 euro per l’acquisto di auto pubbliche attrezzate per l’incarrozzamento ed il trasporto di persone disabili non deambulanti, acquistate e immatricolate in data successiva al 01 gennaio 2023;

b) un contributo pari all’80% dell’importo totale fino ad un massimo di 2.500 euro per la trasformazione di auto pubbliche in auto attrezzate per l’incarrozzamento ed il trasporto di persone disabili non deambulanti. Tale contributo sarà attribuibile a soggetti titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Firenze esclusivamente per veicoli immatricolati dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le domande potranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando.

Redazione FirenzeToday