Fiat 600: le prime bisarche arrivano in Italia

PUBBLICITA

La Fiat 600e raggiungerà presto le concessionarie italiane. A confermarlo sono le foto che abbiamo scattato sull’autostrada A1, dove è visibile una bisarca carica di esemplari della nuova elettrica italiana prodotta nella fabbrica di Tychy, in Polonia

PUBBLICITA

La 600 Hybrid arriva nel 2024. Osservando le immagini, il primo indizio cruciale è l’assenza del terminale di scarico: questo ci permette di identificare la vettura come la variante elettrica, ma la Fiat ha nel frattempo svelato anche il modello ibrido a benzina da 100 CV: oltre allo scarico sul lato destro, la 600 Hybrid è riconoscibile per pochi altri dettagli e sarà lanciata all’inizio del 2024 con prezzi a partire da 19.950 euro.

L’elettrica da 29.950 euro. La 600e adotta invece il powertrain elettrico da 156 CV con batteria da 54 kWh da oltre 400 km di autonomia dichiarata: con le colonnine da 100 kW è possibile recuperare l’80% dell’energia in 30 minuti. La 600e debutta con una promozione legata agli incentivi a partire da 29.950 euro, a fronte di un prezzo di listino di 35.950 per la versione (RED) e di 40.950 euro per la versione La Prima.

Red Quattroruote