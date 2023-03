ROBOT DI RICARICA HYUNDAI AL SEOUL MOBILITY SHOW 2023

PUBBLICITA

di Donato D’Ambrosi

PUBBLICITA

Hyundai Motor Group ha presentato un robot di ricarica automatica (ACR) per veicoli elettrici sviluppato per semplificare la ricarica delle auto elettriche in condizioni di luce scarsa, ma soprattutto assistere le persone disabili alla colonnina di ricarica.

Con sistemi di ricarica HPC (High Performance Charger), i cavi sono più grandi e pesanti, per questo Hyundai ha pensato a un robot che possa assistere anche le persone con ridotta mobilità. Questa soluzione secondo il Gruppo coreano ha un enorme potenziale per automatizzare la ricarica di un grande numero di veicoli parcheggiati, senza l’intervento del conducente, poiché il robot è in grado di comunicare con l’auto, non è ancora chiaro se solo quelle dei Brand Hyundai – Kia.

COME FUNZIONA IL ROBOT DI RICARICA AUTO ELETTRICHE HYUNDAI

L’ACR sviluppato da Hyundai per i veicoli elettrici è un robot in grado di collegare un cavo alla presa di ricarica e rimuoverlo una volta completata la ricarica. Il video di seguito mostra il robot in azione con una Hyundai IONIQ 6. Una volta che l’auto è ferma, l’ACR chiede al sistema di bordo di aprire la porta di ricarica, calcola la posizione e l’angolazione esatte attraverso una telecamera montata sul braccio. Poi preleva il connettore dalla colonnina e lo inserisce nella presa di ricarica dell’auto. Una volta completata la ricarica, il robot ACR rimuove il caricabatteria, lo rimette al suo posto e chiude il coperchio della porta di ricarica del veicolo.

Hyundai fa sapere che affinché il robot possa maneggiare in modo sicuro il caricabatterie e collegarlo alla presa di ricarica, è necessaria una tecnologia software in grado di calcolare simultaneamente molteplici variabili:

la posizione di parcheggio del veicolo;

la forma della porta di ricarica:

le condizioni meteorologiche;

i potenziali ostacoli;

il peso del cavo di ricarica.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TELECAMERE 3D PER LA RICARICA AUTOMATICA

A tal proposito, il Gruppo ha sviluppato un algoritmo che applica ai robot l’Intelligenza Artificiale (AI) basata su telecamere 3D. Gli ingegneri dell’R&D di Hyundai Group hanno costruito una stazione di ricarica per veicoli elettrici all’aperto in scala reale presso il centro di ricerca e sviluppo e ne hanno valutato le prestazioni in varie condizioni. Dopo diversi test l’ACR ha ottenuto un grado di impermeabilità e resistenza alla polvere di IP65 e secondo Hyundai le sue prestazioni sono state migliorate per essere utilizzato stabilmente anche in ambienti estremi.

ROBOT DI RICARICA HYUNDAI AL SEOUL MOBILITY SHOW 2023

L’ACR sarà esposto presso lo stand di Hyundai Motor durante il Seoul Mobility Show 2023, che si terrà al KINTEX di Ilsan-gu, dal 31 marzo al 9 aprile. “L’ACR contribuirà a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più semplice e conveniente, soprattutto in ambienti bui. Migliorerà anche l’accessibilità, in particolare per le persone con difficoltà motorie, poiché i cavi di ricarica diventano più spessi e pesanti per consentire la ricarica ad alta velocità”, ha dichiarato Dong Jin Hyun, Head of Robotics Lab, Hyundai Motor Group. “Continueremo a sviluppare l’ACR per una maggiore sicurezza e praticità, in modo che tutti i clienti EV possano presto beneficiarne presso le stazioni di ricarica”.