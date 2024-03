Bologna. Nuovo percorso audiotattile per persone con disabilità visiva

Inaugurazione sabato 16 marzo 2024 ore 10.00

Museo civico del Risorgimento

Piazza Giosue Carducci 5, Bologna

www.storiaememoriadibologna.it/percorso-audiotattile-per-non-vedenti-e-ipovedenti-2522-evento

Bologna, 15 marzo 2024 – Il Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna si dota di un nuovo percorso audiotattile per favorire l’accesso alle collezioni da parte di persone con disabilità visiva.

Il progetto è curato da La Girobussola APS, associazione di Bologna che si occupa di promuovere l’accessibilità culturale senza l’uso della vista, fornendo adeguati strumenti per permettere un migliore godimento dell’arte, della cultura e delle esperienze di viaggio, in collaborazione con lo staff del Museo civico del Risorgimento.

Grazie al contributo del Lions Club Bologna San Petronio, è stato possibile progettare e realizzare supporti – testi in braille e su web, file audio mp3 e mappe tattili – che consentono una visita più immersiva e coinvolgente del museo.

In occasione dell’inaugurazione del progetto, sabato 16 marzo 2024 alle ore 10.00, il Lions Club Bologna San Petronio donerà un bastone bianco elettronico a una persona con disabilità visiva che ne ha fatto richiesta.

Il kit di accoglienza in formato A3 per il pubblico ipo e non vedente, disponibile in via permanente presso la biglietteria del museo e per l’intera durata della visita, comprende mappe e immagini a rilievo, guide dettagliate alla loro esplorazione autonoma e schede di alcuni oggetti museali in Braille e in file audio mp3.

Le mappe a rilievo riproducono aree geografiche o topografiche interessate da eventi storici che vanno dall’arrivo di Napoleone a Bologna alla Grande Guerra. Si inizia con la scoperta di quante e quali espropriazioni di beni ecclesiastici abbia operato Napoleone a Bologna, esplorando la mappa della città così come si presentava alla fine del ‘700. A seguire, la mappa dell’Impero francese nel 1812 offre l’immagine concreta delle strabilianti benché effimere conquiste di Napoleone subito prima della campagna di Russia. Tre mappe dell’Italia lungo il secolo XIX documentano le diverse fasi del processo di unificazione nazionale, da una molteplicità di piccoli Stati al Regno d’Italia. Infine, l’ultima mappa tattile illustra le convulse fasi della Prima guerra mondiale seguite alla rotta di Caporetto (ottobre 1917).

Il kit contiene inoltre due immagini a rilievo particolarmente significative, anch’esse accompagnate da guide in Braille e su web: quella della facciata di Casa Carducci, edificio in cui ha sede il Museo del Risorgimento dove è situata la casa con gli arredi e le suppellettili originali in cui Giosue Carducci ha abitato dal 1890 fino alla morte nel 1907, e quella di Porta Pia, simbolo della Presa di Roma (1870), evento con cui si chiude il Risorgimento italiano.

Le mappe tattili tematiche in sintesi:

1. Mappa dell’Impero napoleonico nel 1812

2. Mappa delle confische napoleoniche del 1796 a Bologna

3. Mappa dell’Italia nel 1815

4. Mappa dell’Italia nell’ottobre 1860

5. Mappa dell’Italia nel 1870 – Presa di Roma

6. Facciata di Casa Carducci

7. Facciata di Porta Pia

8. Mappa del fronte di guerra dopo Caporetto.

Ciascuna mappa è munita di un QR-code che rimanda a pagine web sul portale Storia e Memoria di Bologna: www.storiaememoriadibologna.it/percorso-audiotattile-per-non-vedenti-e-ipovedenti-2522-evento.

Completano il kit alcune schede di reperti museali fruibili in occasione delle visite guidate tattili organizzate periodicamente dal museo, anch’esse munite di un QR-code che rimanda al file audio mp3 della scheda.

Il percorso audiotattile è disponibile previa richiesta anticipata all’indirizzo museorisorgimento@comune.bologna.it.

Il percorso tattile del Museo del Risorgimento, curato da Paola Sema, in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, parte dal principio che l’offerta della comprensione di due, o più, singoli oggetti del museo, ma ancor più della loro relazione, può essere la base per comprendere il senso generale di un avvenimento o di un processo. Dal semplice confronto si può generare quella disponibilità emotiva che facilita la comprensione di una chiave interpretativa di tutto il patrimonio museale.

L’esplorazione tattile di due uniformi (una di esercito regolare, una da volontario), ad esempio, aiuta a comprendere – per diretta esperienza – la differenza e quindi il rapporto dialettico tra le due forze che realizzarono l’Unità nazionale (l’esercito regio e i volontari), rapporto che costituisce una questione fondamentale del nostro Risorgimento.

Allo stesso modo, l’analisi di diverse armi da fuoco di epoche diverse permette di comprendere non soltanto l’evoluzione tecnologica, ma anche le conseguenti differenze tra le guerre risorgimentali e le guerre mondiali.

I file audio mp3 di ciascuna scheda, fruibili sul Canale YouTube Storia e Memoria di Bologna nell’apposita playlist “Oggetti del Museo: percorso audiotattile” (https://youtube.com/playlist?list=PLGkErHJeVIYlPxscAxMkTHkbB89OC0QTp&si=ETcntIT7A9EXIv3d), sono accompagnati da immagini che ne illustrano il contenuto anche dal punto di vista visivo tramite infografiche animate, accompagnati da sottotitoli per non udenti e completi di capitoli/paragrafi descrittivi attivi, nella convinzione che il lavoro fatto per rendere il patrimonio museale accessibile alle persone con disabilità in realtà costituisca un’occasione e un vantaggio per tutti.

Gli oggetti selezionati sono 14: due bombe a mano (una offensiva e una difensiva), un elmo tedesco e un elmo italiano, due baionette austro-ungariche (una del 1915 e una del 1918), una mazza ferrata austro ungarica, tre armi da fuoco lunghe (un fucile a luminello, una carabina revolver a luminello e un fucile austro-ungarico a ripetizione ordinaria), due sciabole italiane (una di metà Ottocento e una di inizio Novecento), una giubba di uniforme della Guardia Nazionale e una tunica di volontario garibaldino.

Il progetto video è a cura di Luca Maria Papi Vecchi.

Con questo progetto prosegue l’impegno del Settore Musei Civici Bologna per ampliare i livelli di accessibilità e inclusività del proprio patrimonio storico, artistico e culturale, assicurandone la migliore e più ampia fruibilità da parte di tutte le fasce di pubblico, con attenzione anche alle esigenze delle persone con disabilità.

Nel tempo sono stati sviluppati diversi progetti, lavorando in collaborazione con altre istituzioni e associazioni specializzate della città, al fine di interpretare in senso ampio e multidimensionale il concetto di accessibilità agli spazi e agli oggetti delle collezioni e riflettere su come incrementare mobilità, orientamento, raggiungibilità, usabilità, comunicazione, informazione, comprensibilità, autonomia, sicurezza, piacevolezza nell’esperimento della visita ai musei.

Nel 2019 il Cimitero Monumentale della Certosa, la cui valorizzazione culturale fa capo al Museo civico del Risorgimento, ha partecipato a una sperimentazione per la creazione di materiali informativi e percorsi inclusivi per migliorare la fruibilità di spazi e collezioni museali, avviata nell’ambito del progetto Accessibilità e informazioni turistiche ideato e curato da Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna, in collaborazione con Bologna Welcome e con la consulenza tecnico-scientifica di Accaparlante – CDH Centro Documentazione Handicap, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, Fondazione Gualandi a favore dei sordi.

Per informazioni sul progetto Certosa accessibile: www.storiaememoriadibologna.it/certosa-accessibile-2172-evento.

Il percorso audiotattile realizzato al Museo civico del Risorgimento prosegue la collaborazione con La Girobussola APS dopo il progetto per rendere accessibili a persone con disabilità visiva le collezioni del Museo internazionale e biblioteca della musica, realizzato tra 2020 e 2022 grazie al contributo del Lions Club Bologna San Petronio.

