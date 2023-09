Il 23 e il 30 settembre i primi 2 laboratori tattili per adulti con disabilità visiva e non per toccare con mano le opere del maestro e ricrearle in argilla a occhi chiusi superando ogni barriera fisica e sensoriale per un museo sempre più accessibile e accogliente

In occasione della mostra “Enzo Cucchi. Il poeta e il mago”, aperta al pubblico fino a domenica 8 ottobre 2023, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo organizza il 23 e 30 settembre, a partire dalle 16.30, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- sezione di Roma, i laboratori tattili Sculture interiori, con la scultrice cieca Rosella Frittelli (attività gratuita fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su publicengagement@fondazionemaxxi.it, durata 2 ore, appuntamento alle 16.20 presso l’infopoint, nella hall del museo). Si tratta delle prime attività con i pubblici del progetto sull’accessibilità MAXXIperTUTTI, finanziato con il PNRR, che mette al centro l’esperienza e I bisogni di tutti i visitatori, per un museo sempre più partecipato e accogliente

Punto di partenza, un nucleo di quattro sculture in marmi neri, bianchi, rosa e in bronzo, poste su basi immaginate dall’artista per esaltarne la dimensione spaziale. Sono opere della collezione privata di Cucchi, che si modificano inaspettatamente in una metamorfosi continua. Putti che trasformano volti in teschi, personaggi che si trasfigurano in visi di anziani dalle lunghe barbe, immagini oniriche legate all’infanzia dell’artista nella campagna marchigiana, in una costante riflessione sul tema del passaggio del tempo, creano nel visitatore una sensazione di spaesamento e sorpresa.

Sensazione che diviene ancora più forte con l’esplorazione tattile, destinata a persone con disabilità visiva e a persone vedenti che saranno bendate durante il percorso di visita. Toccando le sculture, percependone la rotondità o le spigolisità, la levigatezza o la ruvidità, la freddezza e la consistenza del marmo e del bronzo, la materia si anima e rivela continue sorprese. La stessa sensazione accompagnerà i partecipanti anche durante il laboratorio finale, durante il quale con la manipolazione dell’argilla, senza alcuna mediazione visiva, realizzeranno le loro personali “sculture interiori”.

I laboratori danno il via alle prime attività rivolte ai pubblici del progetto di accessibilità MAXXIperTUTTI, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del bando del Ministero della Cultura Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. Il Museo è risultato infatti assegnatario dei fondi PNRR sia per la sede di Roma che per la sede dell’Aquila.

MAXXIperTUTTI è un sistema integrato di pratiche, allestimenti e servizi ai pubblici che mette al centro l’esperienza del visitatore con i suoi bisogni ed è basato sulla strategia generale del Design Universale. Tra i suoi obiettivi: la rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive, onsite e online; la costruzione di capacità e competenze attraverso la formazione sull’accessibilità di operatori culturali e sulla mediazione del patrimonio culturale di persone con disabilità; la realizzazione di servizi culturali partecipativi e pienamente accessibili; la trasformazione della rappresentazione sociale della disabilità.

Parte fondante del progetto è la scelta di procedere attraverso la co-progettazione e il coinvolgimento fin dall’inizio delle persone con bisogni specifici di accesso e con le associazioni di categoria (UICI Roma, S.Alessio, ass. Museum ODV, ENS CR Lazio, Museo Statale Tattile Omero, Istituto Statale per Sordi di Roma, SILIS, Istituto Vaccari, Anffas Roma, AIPD Roma), in una logica orizzontale e partecipativa. Sono già stati costituiti tre comitati consultivi sulla disabilità cognitiva, visiva e sordità con funzioni di indirizzo e monitoraggio delle diverse azioni proposte. Tra queste, l’attivazione di tre gruppi di lavoro formati da rappresentanti delle maggiori associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dallo staff de MAXXI. A partire dal 25 settembre, I gruppi si riuniranno con cadenza settimanale e lavoreranno in particolare su tre macro temi: comunicazione digitale, percorsi museali, attività con i pubblici.

