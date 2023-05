In formazione per costruire comunità consapevoli e inclusive

PUBBLICITA

Padova, 10 maggio 2023 – UILDM dà di nuovo appuntamento ai soci e agli amici dell’associazione dal 18 al 20 maggio 2023 al Bella Italia&Efa Village di Lignano Sabbiadoro (UD) con le Manifestazioni Nazionali.

«Questi tre giorni sono diventati sempre più importanti nel corso del tempo – spiega Marco Rasconi, Presidente nazionale UILDM – Ci permettono non solo di ritrovare vecchi e nuovi amici ma anche di aggiornare una intera comunità su progettualità nazionali e locali, sulle novità medico-scientifiche e culturali e di dare spazio al futuro. Il claim “costruiamo comunità consapevoli e inclusive” è lo stesso del progetto “E.RE. – Esistenze Resilienti” che sostiene l’impegno quotidiano dei nostri volontari per garantire a chi ha una disabilità e alle loro famiglie una vita come quella di tutti».

Le Manifestazioni Nazionali quest’anno danno spazio in particolare alle iniziative delle Sezioni, con appuntamenti gestiti direttamente da loro e dedicati alla comunicazione, alla respirazione glosso-faringea e all’utilizzo della tecnologia immersiva per affrontare un percorso di maggiore consapevolezza personale.

A raccontare i tre giorni di incontri e formazione ci sarà la redazione della webradio di UILDM Lazio “Radio Finestraperta”.

Giovedì 18 maggio

Nel pomeriggio i lavori vengono aperti dal tavolo sulla comunicazione “Comunicazione&Inclusione. Le parole cambiano il mondo”, con l’intervento del giornalista professionista Claudio Arrigoni, direttore responsabile della nostra rivista DM.

Si potranno inoltre seguire i seminari dedicati al Servizio Civile Universale, i lavori del Gruppo Giovani Nazionale e in serata “Cibo è salute. Presentazione e assaggio di alimenti a fini medici speciali”, dedicato a chi ha problemi di disfagia e patologie associate.

Venerdì 19 maggio

Rimane centrale la Giornata Scientifica di venerdì, che sarà così articolata: al mattino si svolgerà il corso Ecm “Progressi nella diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari”, a cura della Commissione medico-scientifica UILDM, al quale ci si può iscrivere qui >> https://www.sabiwork.it/evento/progressi-nella-diagnosi-e-terapia-delle-malattie-neuromuscolari/

Verranno assegnati 2,1 crediti ECM. Il corso è rivolto alle seguenti professioni: Medico chirurgo, Psicologo, Biologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale.

Nel pomeriggio invece sarà la volta della tavola rotonda per capire come sta cambiando lo scenario per i pazienti: dai trial sperimentali alla commercializzazione di nuovi farmaci. I lavori del venerdì daranno inoltre spazio ai progetti nazionali UILDM e alla formazione dedicata alle Sezioni, nell’ottica di strutturare in modo sempre più efficace la propria comunicazione in ottica di raccolta fondi.

Sabato 20 maggio

La giornata conclusiva è dedicata all’Assemblea dei soci, che verrà aperta dai saluti delle associazioni amiche di UILDM e da alcuni momenti di celebrazione della storia associativa.

Sarà possibile seguire la Giornata Scientifica e l’Assemblea Nazionale in diretta streaming su uildm.org.

Gli appuntamenti formativi “Comunicazione&Inclusione”, “Progettando il futuro”, “Giornata Nazionale UILDM: metodologia, tattiche e consigli per una comunicazione efficace e comunitaria”, il corso ECM della Giornata Scientifica “Progressi nella diagnosi e terapia delle malattie neuromuscolari” e la programmazione medico-scientifica di venerdì 19 maggio fanno parte dell’offerta formativa del ciclo E.RE. – IN FORMAZIONE, previsto dal progetto “E.RE. – Esistenze Resilienti”.

Il progetto E.RE. – Esistenze Resilienti, finanziato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha come obiettivo il sostegno delle persone con malattie neuromuscolari per costruire insieme comunità consapevoli e inclusive.

Si ringrazia per il sostegno alle Manifestazioni Nazionali UILDM: Vivisol, Il Point – ITOP, MedicAir, Olmedo.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.