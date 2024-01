Rinnovato per il terzo anno l’accordo con l’Associazione Sordi

Per il terzo anno consecutivo si rinnova l’accordo con l’ “Associazione Sordi Cinisello Balsamo”, dopo la positiva e arricchente esperienza di collaborazione di questi anni. Ecco nel dettaglio in cosa consiste

L’associazione continuerà così a garantire un supporto nella relazione con i cittadini sordi che si rivolgono agli sportelli e ai servizi comunali, ma anche alle altre associazioni del territorio.

Saranno quindi confermate e promosse tutte le azioni utili per rapportarsi correttamente con gli utenti non udenti.

Nel dettaglio si tratta di momenti di affiancamento, durante le giornate di apertura al pubblico, riguardo i servizi svolti negli spazi del polifunzionale; supporto ai dipendenti comunali per lo svolgimento di colloqui specifici di particolare complessità e realizzazione di un percorso di aggiornamento e formazione per le associazioni del territorio che hanno necessità di entrare in contatto con persone sorde, come ad esempio la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, ma anche i dipendenti comunali che operano a contatto con il pubblico.

Il Comune, da parte sua, continuerà a individuare le situazioni che richiedono maggiori attenzioni sotto questi aspetti e a mettere a disposizione gli spazi per tali attività, dimostrando la volontà di favorire il più possibile l’integrazione dei cittadini con disabilità.

All’associazione spetterà il compito di mettere a disposizione del personale il materiale informativo necessario.

