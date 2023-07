L’INPS lancia la nuova funzione “Rinuncia” per il congedo straordinario per i familiari disabili

PUBBLICITA

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione sul suo portale web per facilitare la gestione delle domande di congedo straordinario per assistere i familiari disabili in situazione di gravità.

PUBBLICITA

Redazione Oggiscuola

Si tratta della funzione “Rinuncia”, che permette ai lavoratori di comunicare all’Istituto la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata.

La funzione “Rinuncia”

è raggiungibile sul sito www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”.

Per accedere alla funzione, è necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

La comunicazione di rinuncia può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della variazione.

Ciò significa che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia.

La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Non è possibile invece comunicare, tramite la nuova funzione, la volontà di rinunciare ai benefici derivanti da domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia interamente trascorso oppure non sia ancora iniziato.

Per esempio, se un utente ha presentato diverse domande con le seguenti date:

data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023; data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024; data inizio 10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

e nel mese di luglio 2023 intende comunicare la rinuncia, potrà farlo solo in relazione alla prima domanda, il cui periodo richiesto comprende anche il mese di luglio 2023.

Dovrà indicare come data di rinuncia una data ricadente nel mese in cui presenta la comunicazione di variazione (nel caso in esempio, luglio 2023).

Dopo avere selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia”, la procedura propone l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la relativa comunicazione.

Individuata la domanda per la quale si intende effettuare la rinuncia, è necessario indicare le seguenti informazioni:

· la data di rinuncia; · la dichiarazione di avere fruito o di volere fruire, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria fino alla data di rinuncia.

Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostra la pagina “Riepilogo dati” contenente i dati significativi della richiesta di rinuncia.

All’atto della conferma, la comunicazione viene protocollata ed è possibile consultarne il riepilogo e la ricevuta.

Inoltre, le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro il giorno successivo a quello della loro presentazione.

La nuova funzione “Rinuncia” si aggiunge alle altre funzioni già disponibili sul portale dell’INPS per agevolare i lavoratori che intendono usufruire del congedo straordinario per assistere i familiari disabili in situazione di gravità.

Si ricorda che tale congedo spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori agricoli, per assistere il coniuge, il convivente, i parenti entro il secondo grado o gli affini entro il primo grado, affetti da patologie che comportano una grave limitazione dell’autonomia personale.

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.inps.it o al numero verde 803164.

La nota INPS: messaggio-INPS-numero-2600-del-10-07-2023