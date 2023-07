La commissione Antimafia apre il dossier sui falsi invalidi, iniziate le audizioni

Per definire nuove regole organizzative delle commissioni preposte al riconoscimento degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, in seguito all'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti ↫

PUBBLICITA

“La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, ha iniziato da oggi, come anticipato, le audizioni dei vertici amministrativi del sistema sanitario e previdenziale per definire nuove regole organizzative delle commissioni preposte al riconoscimento degli invalidi civili, ciechi e sordo muti, in seguito all’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti”. E’ quanto si legge in una nota.

PUBBLICITA

“Questa mattina in commissione è stata audita Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp 6 di Palermo, insieme al dirigente del servizio, Alfonso Terrana. A seguire sarà audito anche Sergio Saltalamacchia, direttore generale Inps Sicilia, per evidenziare i buchi amministrativi che favoriscono le attività illecite delle pratiche gestite dalle Asp ed erogate dall’Inps”, sottolinea la nota.

“La commissione antimafia ha poi avviato una ulteriore indagine conoscitiva sulle modalità di rotazione del personale dell’azienda siciliana trasporti (Ast), a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto in procedimenti penali i vertici dell’azienda”, conclude la nota.