WindTre, convenzione con Regione Lazio e Cooperativa Raggio di Luce per 53 lavoratori disabili del customer care

PUBBLICITA

ROMA – WindTre ha stipulato una convenzione con la Regione Lazio e con la Cooperativa Raggio di Luce per mantenere e garantire, senza soluzione di continuità, l’inserimento lavorativo di 53 persone con disabilità.

PUBBLICITA

L’accordo, in vigore dal 1° gennaio 2024, avrà la durata di tre anni e assicurerà ai lavoratori le stesse condizioni economiche e organizzative della precedente convenzione, in via di conclusione, con la Cooperativa Sintesi. I dipendenti con disabilità continueranno, infatti, a effettuare attività di Customer Care (assistenza clienti) per WindTre tramite Raggio di Luce.

La Cooperativa Raggio di Luce ha una esperienza pluriennale nella gestione degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità e vanta numerose convenzioni con importanti aziende. WindTre ringrazia la Regione Lazio per la preziosa collaborazione e si augura di poter stipulare convenzioni alle medesime condizioni con la Regione Campania, con la quale è già stata firmata una pre-intesa preliminare alla firma conclusiva, e la Regione Siciliana, dove l’azienda si è già formalmente impegnata a garantire con Raggio di Luce continuità occupazionale e condizioni di lavoro immutate alle persone con disabilità per lo svolgimento delle attività finora svolte.

Redazione L’Opinionista